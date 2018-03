Rekord für RB Salzburg im Europa-League-Spiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund: 2000 Fans, so viele wie noch zu einem Auswärtsspiel, begleiten den Ösi-Champion aus der Alpenrepublik in den Signal Iduna Park.

Das gaben die Salzburger am Dienstag bekannt. Der Sonderzug mit Platz für 1000 Personen war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Die weiteren Anhänger der Roten Bullen werden per Bus nach Dortmund fahren.

