Der FC Blau-Gelb Überruhr hat gute Chancen aufzusteigen. Die kommenden Spieltage könnten entscheidend sein. Dabei legt Überruhr-Trainer Jörg Dohmann seinen Fokus auf die Hausaufgaben.

"Ich würde für jeden Spieler die Hand ins Feuer legen", sagt Dohmann über seine Mannschaft. Eine solche Aussage hat bei den aktuellen Temperaturen fast schon einen sarkastischen Unterton, wurden am Wochenende doch noch reihenweise Spiele, wegen der Minus-Grade, abgesagt. Während sich der Großteil der Kreisliga-Mannschaften auf dem Sofa ausruhte, musste der Bezirksligist Blau-Gelb Überruhr auf den Platz.

Die Blau-Gelben empfingen Blau-Weiß Mintard. Mathias Lierhaus brachte die Mühlheimer zunächst in Führung. Doch in der zweiten Halbzeit erhöhte Überruhr das Tempo und entschied letztendlich das Spiel für sich. Den Schlusspunkt setzte Felix Scheider, der in der 87. Minute den Treffer zum 3:1 erzielte. Zuvor waren Christoph Rosenkranz (70.) und Benjamin Christ (78.) für die Dohmann-Elf erfolgreich.

Überruher Spezialität: Rückstände drehen

Einen Rückstand in eine Führung drehen, ist mittlerweile schon eine Spezialität der Überruhrer. Insgesamt konnte Blau-Gelb acht Spiele nach Rückstand gewinnen. Liga-Topwert!

Ein beeindruckende Tugend, die laut Trainer Dohmann auf "starker Moral" und einer "homogenen Mannschaft" beruht. Dohmann scheint eine derartige Wohlfühl-Atmosphäre geschaffen zu haben, dass selbst der Aufstieg möglich scheint. Dabei sind die Blau-Gelben frische Aufsteiger und spielten bis 2014 sogar noch in der Kreisliga B. Jetzt ist sogar der Durchmarsch in die Landesliga machbar.

"Wir müssen uns die Punkte auch erkämpfen"

Doch Realitätsverluste sind in Überruhr noch nicht zu erkennen. "Es wäre vermessen zu sagen, dass wir alles spielerisch lösen. Wir müssen uns die Punkte auch erkämpfen. Das ist harte Arbeit", betont Dohmann, der einst jahrelang die SG Altenessen trainierte.

Am Wochenende spielt Überruhr gegen Steele 03/09. An das Hinspiel hat Dohmann keine guten Erinnerungen. "Sie standen sehr kompakt, haben uns die Räume genommen und auf Konter gelauert", sagt er. Steele gewann mit 2:0. Das soll am Sonntag anders werden.

"Man kann eher mal gegen Genc und Vogelheim straucheln"

Die Hochkaräter kommen erst nach Steele. Vogelheimer SV und SV Genc Osman Duisburg heißen die Kaliber, die dann auf Überruhr warten. Vogelheim hat drei Punkte Rückstand auf das punktgleiche Führungsduo, aber auch ein Spiel weniger. Dohmann will die Spitzenspiele nicht überbewerten. "Man kann eher mal gegen Genc und Vogelheim straucheln, wenn man dafür seine Hausaufgaben gegen die vermeintlich schwächeren Teams macht", sagt er.