OL NR Schonnebeck oder ETB - wer ist Essens Nummer 2?

Derbyzeit in Essen. Die SpVg Schonnebeck empfängt am Sonntag (11. März, 15 Uhr) den ETB SW Essen. Hier entscheidet sich beim Kräftemessen, wer hinter Regionalligist RWE zweitstärkste Kraft in Essen wird.