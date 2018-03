Ertan Ilce ist seit Januar neuer Sport- und Finanzvorstand beim SC Westfalia Herne. Wir haben mit dem Bochumer Unternehmer über seine ersten Monate beim Oberligisten gesprochen.

Nach dem 2:3 bei der Hammer Spielvereinigung erlitt die ambitionierte Westfalia einen Rückschlag im angestrebten Aufstiegskampf. Geht es nach Ilce dann soll spätestens in der nächsten Saison die Regionalliga fest ins Visier genommen werden. Welche Rolle Hernes Gönner Jürgen Stieneke dabei spielt und was Ilce unbedingt bei der Westfalia verbessern will, erzählt er im RevierSport-Interview.

Ertan Ilce haben Sie sich mittlerweile bei der Westfalia eingelebt? Sind Sie das Innenleben des Vereins durchleuchtet?

Ja, das habe ich. Ich bin beim SC Westfalia Herne angekommen. Und meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich habe schon bei meinem Amtsantritt gesagt, dass es für mich keinen besseren, traditionsreicheren Oberligisten als die Westfalia gibt. Man spürt und riecht förmlich die große Vergangenheit. Wir sind dabei einiges wieder aufzupolieren und die Westfalia für die Zukunft besser aufzustellen.

Wie abhängig ist der Verein denn noch von der Person Jürgen Stieneke?

Wir brauchen uns hier nichts vorzumachen: Die Westfalia ist Herr Stienekes Kind. Aber wir hatten ein sehr offenes, konstruktives Gespräch mit Herrn Stieneke. Er ist der große Gönner und soll dem Verein als Sponsor erhalten werden. Wir wollen ihn um Gottes Willen nicht vergraulen. Das wäre der absolut falsche Weg. Wir freuen uns, dass die Westfalia so jemanden wie Jürgen Stieneke hat. Aber auch er weiß, dass er keine 200 Jahre leben wird und es eine Zeit nach ihm geben muss. Wir sind dabei Strukturen aufzustellen, die die Westfalia für die Zukunft aufstellen.

Es wird überall und gerne von Vebesserungen der Strukturen gesprochen. Was wollen Sie genau verbessern?

Wir brauchen einen breiteren Sponsorenpool. Ich stelle mir das wie eine Pyramide vor. Unten die kleineren Sponsoren, in der Mitte die mittleren Unternehmen und oben finanzkräftige Gönner. Ich habe bereits sieben, acht Unternehmen an der Hand, die finanzkräftig sind, und die Westfalia gerne unterstützen würden. Wir werden in naher Zukunft einen Sponsoren-Tag organisieren, wo wir auf einen Schlag einige neue Sponsoren vorstellen werden. Zudem wollen wir die Gegebenheiten im und am Stadion verbessern. Wir werden einen schönen Presseraum integrieren und einen feinen Fanshop bauen. Das werden jetzt die nächsten Schritte sein.

Was haben Sie sportlich gesehen mit der Westfalia vor?

Der Verein muss und will in die Regionalliga. Das ist unser Ziel. In dieser Saison geht wohl nichts mehr, auch wenn unser Trainer Christian Knappmann das nicht gerne hören wird. Klar, rechnerisch ist noch alles möglich. Aber unser Hauptaugenmerk liegt auf der nächsten Spielzeit. Da werden wir einiges investieren, um einen schlagkräftigen Kader auf die Beine zu stellen und oben angreifen.

Wie ist Ihr Verhältnis zu Trainer Knappmann?

(lacht) Zu Beginn hatte ich etwas Angst vor ihm. Er ist ein großer Mann mit einer Glatze. Da bekommt man automatisch Respekt. Aber mal ernsthaft: Knappi ist ein Pfundskerl. Ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat. Er lebt 24 Stunden für die Westfalia und macht seinen Job sehr gut. Wir sind mittlerweile ein eingespieltes Team und wollen die Westfalia voranbringen.