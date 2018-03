Tabellenführung, Meisterschaft und Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga: Im absoluten Topspiel trifft der RWE-Nachwuchs auf das Team von Tabellenführer Wuppertaler SV.

Es ist der Kracher schlechthin in der U19-Niederrheinliga! Am Sonntag (6. März, 11 Uhr) spielen mit Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV die beiden Top-Mannschaften der Saison gegeneinander. Diejenige, die am Sonntag gewinnt, kann einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in Deutschlands höchste Spielklasse für die A-Junioren machen.

RWE-Trainer Damian Apfeld tritt auf die Bremse. Für ihn bringt dieses Topspiel keine Vorentscheidung. "Es sind noch zu viele Spieltage zu gehen", blickt er voraus. "Wenn es jetzt nur noch drei oder vier Partien wären, könnte man eventuell von einem entscheidenden Spiel sprechen", ergänzt er. Um genau zu sein, haben beide Teams noch acht Begegnungen vor der Brust. Dazu kommen aufgrund des schlechten Wetters noch Nachholspiele. Der RWE-Nachwuchs hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren, als der des Wuppertaler SV.

"Weder wir, noch Wuppertal werden alle verbleibenden Spiele gewinnen", vermutet Apfeld. Trotz der nahezu überragenden Bilanz von nur einer Niederlage denkt er nicht an einen Durchmarsch bis zum Ende. Er würde es sich "natürlich wünschen", bleibt aber realistisch. "Wir hatten einige Dinger dabei, die auch Remis ausgegangen wären, wenn meine Mannschaft nicht kurz vor Abpfiff noch ein Tor erzielt hätte", erklärt der RWE-Trainer. Er schließt zudem nicht aus, dass einige Spieler sich schon mit dem "was-wäre-wenn-Gedanken" beschäftigen. "Aus Trainer-Sicht denke ich nur von Spiel zu Spiel", zeigt er den Weg auf. Diese Vorgehensweise wird auch den Spielern weiterhin vermittelt.

Mit der U19 des Wuppertaler SV kommt die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga nach Essen. Apfeld weiß um die Stärken und Schwächen des kommenden Gegners. "Das wird andersrum aber genauso sein. Deshalb wird es auf die Tagesform beider Teams ankommen", glaubt er.