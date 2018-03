Im Winter ging es in Bochum rund. Nicht nur aufgrund des Wechsel von Felix Bastians, der den VfL Bochum in Richtung China verließ.

Am 26. Januar war der Wechsel schlussendlich perfekt. Der 29-Jährige wechselte für eine Ablöse, die im Bereich von einer Million Euro lag, zum chinesischen Erstligisten Tianjin Teda, der von Uli Stielike trainier wird.

Nun stand der erste Spieltag auf dem Programm. Tianjin Teda traf am Samstag zum Auftakt der Saison zuhause auf Hebei China Fortune. Vor immerhin 23.781 Zuschauern gab es am Ende ein 1:1-Unentschieden. Bastians spielte in der Viererkette 90 Minuten durch und postete am Sonntag: "Guten Morgen aus Tianjin. Gestern durfte ich mein Heimdebüt für Tianjin Teda beim 1:1 gegen Hebei China Fortune FC feiern."

Doch es hätte beinahe sogar zum Dreier bei seiner Premiere gereicht. Denn Tianjin Teda führte durch ein Tor von Jiakang Hui in der 25. Minute 1:0. Und zwar bis vier Minuten vor dem Ende. Dann war es Chengdong Zhang, der für die Gäste zum Ausgleich treffen konnte.