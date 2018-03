Süd-West-Regionalligist Kickers Offenbach hat ein Problem mit seinen Fans. Nach der 1:2-Niederlage am Samstag bei den Stuttgarter Kickers kam es zu einem Eklat.

Dass die Erwartungshaltung bei einem Traditionsverein höher als bei manch anderem Klub ist, dürfte inzwischen bekannt sein. Was die Verantwortlichen des Süd-West-Regionalligisten Kickers Offenbach allerdings in dieser Saison miterleben müssen, ist nur schwer zu erklären. Die Mannschaft erfüllt die Erwartungen, steht auf Platz zwei und wäre somit aktuell für die Aufstiegsrelegation qualifiziert. Den Fans reicht das aber offenbar nicht aus.

Auch eine Frau wurde geschlagen

Nach einer unglücklichen 1:2-Niederlage am vergangenen Samstag bei den Stuttgarter Kickers sorgten die Anhänger der Hessen für einen Skandal. Mitten im Gästeblock kam es kurz nach Spielschluss zu einer heftigen Schlägerei. Die Mannschaft stand vor der Kurve und beobachtete die Auseinandersetzung, bei der offenbar auch eine Frau verletzt wurde. Weder die Polizei noch die Ordner schritten ein, um die Prügelei zu unterbinden.

Trainer Oliver Reck erhielt Morddrohungen

Der Grund für den Fan-Zoff soll die Uneinigkeit darüber gewesen sein, ob die Mannschaft nach der Niederlage beklatscht oder beschimpft werden sollte. Auf einen Nenner kamen die OFC-Chaoten nicht, es flogen Fäuste. "Wir sind noch in der Aufklärung. Bekannt ist, dass es Auseinandersetzungen gab im Umgang mit der Mannschaft. Wir wünschen uns, dass die Fans an einem Strang ziehen und sich nicht zerfleischen", wird Offenbachs Geschäftsführer Christopher Fiori in der Bild-Zeitung zu dem Vorfall zitiert.

Die Kickers-Anhänger sind nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit negativ aufgefallen. Trainer Oliver Reck und die Spieler wurden häufiger beschimpft und bedroht. Der Ex-Schalker Reck erhielt während der Hinrunde Morddrohungen. Dabei soll es sich um OFC-Fans gehandelt haben, die unzufrieden mit der Arbeit des ehemaligen Bundesliga-Torhüters waren. obwohl dieser mit seiner Mannschaft auf Aufstiegskurs ist.