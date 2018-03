Der Motor des KFC Uerdingen stottert noch. Die Krefelder konnten die letzten vier Spiele nicht gewinnen. Am Sonntag gab es den nächsten Nackenschlag.

Nach dem torlosen Remis im Testspiel gegen TuRU Düsseldorf, als KFC-Boss Mikhail Ponomarev nach den 90 Minuten der Kragen platzte, dem Pokal-Aus gegen Rot-Weiß Oberhausen sowie dem 3:3 im ersten Ligaspiel 2018 in Wattenscheid, unterlag der KFC am Sonntag im Testspiel beim 1. FC Köln II mit 1:2. Roman Prokoph und Stanley Ratifo erzielten die Treffer für den FC-Nachwuchs. Joshua Endres war für Uerdingen erfolgreich.

"Die Anfangsphase gehörte dem KFC Uerdingen. Da hatten wir nach den Versuchen von Patrick Ellguth und Christopher Schorch Glück. Wir haben uns danach aber ins Spiel gearbeitet und dann hat sich eine Partie auf Augenhöhe entwickelt. Der Elfmeter von Roman Prokoph ist vielleicht glücklich, aber die Führung nicht unverdient. Beim Gegentor waren wir unsortiert. Aber danach haben wir gut reagiert. Es ging dann rauf und runter. Stanley Ratifo macht dann nach einer schönen Kombination das 2:1. Es war für beide Mannschaften wichtig endlich wieder Wettkampfpraxis zu sammeln. Das hat man den Spielern deutlich angesehen. Wir sind glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir waren effektiv vor dem Tor und da müssen wir jetzt auch in der Liga weitermachen", bilanzierte Kölns U21-Trainer Andre Pawlak.

Der KFC Uerdingen scheint dem 1. FC Köln II zu liegen

Am Rande: Pawlak durfte bereits den zweiten Sieg gegen seinen Ex-Verein KFC Uerdingen feiern. Schon am 18. November 2017 besiegten die Kölner die Krefelder in der Meisterschaft. Pawlak: "Wenn man zweimal in der Saison, auch wenn es jetzt nur ein Testspiel war, den KFC Uerdingen schlägt, dann kann man keine schlechte Mannschaft haben. Das spricht für unsere Qualität. Jetzt müssen wir in der Meisterschaft weiter Vollgas geben, dann bin ich auch guter Dinge, dass wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen."

Derweil muss der KFC schnell in Form kommen, damit man das eigene große Ziel Drittliga-Aufstieg nicht aus den Augen verliert. Konkurrent Viktoria Köln ist in Topform und unterstrich diese am Sonntag beim 5:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II. Michael Wiesinger, Trainer des KFC Uerdingen, gab nach dem 1:2 im Test gegen die U21 des 1. FC Köln gegenüber "fupa.net" zu: "Es war ein guter Test. Es mangelt nach der Winterpause noch an Spielgefühl und Konzentration."