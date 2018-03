Die U17 des FC Schalke 04 verliert gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:2 und bleibt weiter Tabellendritter. Einziger Lichtblick: Marius Heck gibt sein Comeback.

Ein herber Rückschlag für die U17 des FC Schalke 04: Sie verlor in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach mit 0:2 und blieb somit im dritten Heimspiel hintereinander sieglos. „Man muss auch mal dem Gegner gratulieren“, meinte Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Die Mönchengladbacher haben bei uns verdient gewonnen.“

Die Partie war im Grunde bereits entschieden, bevor sie so richtig begonnen hatte. Bereits nach einer Minute stand es 1:0 für den Gast. „Wie wir uns in dieser Szene angestellt haben, war an Naivität nicht zu überbieten“, meinte Frank Fahrenhorst. Mika Schroers nutzte den Schnitzer und netzte ein.

Es war enttäuschend zu sehen, dass wir komplett keine Chance hatten. Frank Fahrenhorst (VfL Bochum)

Auch das zweite Gegentor durch Conor Noß nach 16 Minuten wäre aus Schalker Sicht mit mehr Konsequenz zu verhindern gewesen. „Danach haben wir es leider nicht mehr geschafft, den Schalter umzulegen“, so Frank Fahrenhorst. Die Fohlen aus Mönchengladbach waren seinem Team fußballerisch und körperlich überlegen. „Es war“, so der Coach weiter, „enttäuschend zu sehen, dass wir komplett keine Chance hatten.“

Lediglich zu Beginn der zweiten Hälfte war in Reihen des Gastgebers ein Hauch von Begeisterung zu spüren. Aber er verflog sehr schnell. „Wir sind noch nicht so stabil, wie vielleicht so mancher geglaubt hat“, sagt Frank Fahrenhorst. „Wir haben auch noch nicht diese Persönlichkeiten in der Mannschaft, die in der Lage sind, ein Signal zu geben, wenn es mal nicht so läuft wie an diesem Sonntag.“

Der einzige Lichtblick: Marius Heck gab nach viereinhalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Er wurde zur zweiten Hälfte eingewechselt. „Es freut mich, dass er sich sofort wieder eingefunden hat“, lobte sein Coach. „Was Engagement und Bereitschaft anbetrifft, war er einer der Wenigen, die überzeugen konnten.“

Mit einem Sieg gegen die Niederrhein-Borussen wollten die Schalker einen Rivalen im Kampf um die vorderen Ränge abschütteln. Das gelang ihnen nicht. Die Mönchengladbacher liegen als Tabellenvierter jetzt nur noch zwei Punkte hinter Königsblau. Schlimmer noch: Die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ist in großer Gefahr. Bayer Leverkusen hat als Tabellenzweiter ein Spiel weniger ausgetragen, aber trotzdem zwei Punkte mehr auf dem Konto.