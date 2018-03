Dass die Schalker U23 die spielerische Klasse hat, um die Gegner in der Oberliga zu beherrschen, ist unbestritten. Das allein reicht aber nicht.

Das hat die Mannschaft von Trainer Onur Cinel schon oft zu spüren bekommen. In der fünften Liga geht es in erster Linie darum, über den Kampf ins Spiel zu finden. Ohne eine gesunde Härte gibt es auch für die Hochtalentierten in dieser Spielklasse nichts zu gewinnen.

Sieg gegen Rheine war hochverdient

Am Sonntag, im Heimspiel gegen Eintracht Rheine, hat die Schalker U23 den Kampf angenommen, dem Gegner auch körperlich Paroli geboten und ihre spielerische Überlegenheit deshalb in der zweiten Halbzeit auch in Tore umgemünzt. Nur so geht es. Der Sieg war hochverdient.

Die Partie gegen Rheine könnte nach langer Durststrecke der Wendepunkt sein. Der Sieg könnte über Monate aufgebaute Blockaden lösen. Selbstvertrauen wird dieser Erfolg der Mannschaft von Onur Cinel auf jeden Fall geben. Gerald Asamoah hatte vor dem Spiel gegen Rheine im Interview mit dieser Redaktion gesagt, dass es darum geht, physischer zu spielen und Spiele zu gewinnen. Die Vorgaben des Managers hat die Schalker U23 gleich in die Tat umgesetzt.