Eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund hat die Schalker U19 beim SC Paderborn 1:1 gespielt und ihre Ausgangslage mit Blick auf die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft verbessert.

Die Schalker sind mit 42 Punkten weiterhin Tabellenführer, der BVB steht punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz, der ebenfalls zur Teilnahme an der Endrunde berechtigt. Der VfL Bochum, der Tabellendritte, verlor bei Bayer 04 Leverkusen mit 0:3 – der Vorsprung der Schalker beträgt sechs Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte.

"Noch keine Vorentscheidung gefallen"

„Da ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Das kann bei der Drei-Punkte-Regel alles sehr schnell gehen“, sagte Schalkes Trainer Norbert Elgert, der mit der Leistung seiner Mannschaft in Paderborn aber nur bedingt zufrieden war. „Uns fehlt derzeit der Killerinstinkt, die letzte Entschlossenheit“, sagt Elgert. Schon gegen den VfL Bochum spielte seine Mannschaft 1:1.

Die Partie gegen den Aufsteiger aus Paderborn war wie erwartet hart umkämpft. Zwei Minuten nach der Halbzeitpause brachte Florian Krüger die Schalker in Führung. Schalke blieb tonangebend, musste nach einer Nachlässigkeit im eigenen Angriff in der 55. Minute aber den Ausgleich hinnehmen, Torschütze war Chris Oliver Niebling.

Die Königsblauen drängten zwar noch auf den Siegtreffer, ließen beste Chancen aber ungenutzt. Am heutigen Montag nimmt die Mannschaft die Vorbereitung auf das Revierderby auf. Das Spitzenspiel in der U19-Bundesliga wird am Sonntag um elf Uhr auf dem Rasenplatz an der Gesamtschule in Ückendorf angepfiffen.