Schalke kämpft um den Verbleib von Max Meyer. Am Samstag überraschte sein Berater Roger Wittmann nicht nur S04-Manager Christian Heidel mit seiner Aussage.

Wittmann hatte bei "Sky" erklärt: “Zwei E-Mails reichen nicht, um einen Schalker Jungen vom Verbleib zu überzeugen.” Ein Satz, der die Schalker bis ins Mark traf. Heidel antwortete, sichtlich bemüht, nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen: "Ich werde das nicht kommentieren - ich kann es kaum glauben, dass er das sagt.”

Auf jeden Fall hat der Samstag die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht, dass der Mittelfeldspieler über den Sommer hinaus für die Königsblauen spielt. Denn Schalke wird Meyer keine weitere Frist setzen, sucht selber bereits nach einem möglichen Nachfolger. Heidel betonte am Samstag: "Wir fühlen uns nicht mehr an das Angebot gebunden." Die Fronten scheinen verhärtet, zumal jetzt auch die Fans langsam die Gedlud verlieren. Schalke droht nach Goretzka den zweiten Leistungsträger im Sommer ablösefrei zu verlieren. Zumal die "BILD" am Sonntag berichtet, dass beim Schalke-Sieg gegen Hertha (1:0) Scouts von Atletico Madrid auf der Tribüne saßen um Meyer zu beobachten.

Doch die Fans denken derzeit in der Mehrzahl anders. Besonders der Berater bekommt sein Fett weg, auch Meyer hat in den letzten Tagen keine Pluspunkte gesammelt.



Hier eine Übersicht der Meinungen aus dem Netz zu dem Vertragspoker und der Aussage von Wittmann am Samstag