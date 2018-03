Der Regionalligist Rot-Weiss Essen sucht weiter nach einem Trainer für die kommende Saison. Eine Spur führt offenbar nach Bochum.

Zuletzt soll der ehemalige Osnabrücker Joe Enochs, der seinen Vertrag an der Bremer Brücke mittlerweile aufgelöst hat, der Favorit auf die Nachfolge von Argirios Giannikis sein. Der wechselt im Sommer zum Drittligisten VfR Aalen. Doch Enochs wird nicht nach Essen wechseln, die Suche für den Essener Sportlichen Leiten Jürgen Lucas geht weiter.

Fakt ist: Es gibt weiter zwei Kandidaten. Einer davon soll Dimitrios Grammozis sein, das berichtet "westline.de". Diese Informationen decken sich mit dem, was RevierSport weiß. RS sprach den Ex-Profi bereits vor über einer Woche auf dieses Thema an. Grammozis antwortete kurz: "Ich bin Trainer vom VfL und konzentriere mich nur auf die Aufgabe bei der U19."

RWE gibt keine Wasserstandsmeldungen mehr ab

Der Verein von der Hafenstraße will in diesen Tagen keine Wasserstandsmeldungen mehr abgeben. Lucas betonte zuletzt gegenüber RS: "Wir werden uns da wirklich nicht mehr äußern. Seit Wochen wird dazu viel gesprochen und viel geschrieben. Ich kann unsere Fans nur um Geduld bitten und ihnen versprechen, dass wir da eine wirklich gute Lösungen präsentieren wollen. Mehr gibt es aktuell zu dem Thema nicht zu sagen."

Grammozis wäre allerdings erst ab dem 1. Juli 2018 zu haben. Aktuell kämpft er mit der U19 des VfL um das Erreichen der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Nach der 0:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen ist der Abstand zum FC Schalke und Borussia Dortmund allerdings bereits auf sieben Punkte angewachsen. Nur Platz eins und zwei berechtigen zur Teilnahme an der Endrunde.

Grammozis hat eine Essener Vergangenheit

Der 39-Jährige, der aktuell seine Fußballlehrer-Lizenz erwirbt, hat zudem eine Vergangenheit in Essen. Am 1. Juli 2006 wechselte er vom 1. FC Köln zu RWE. Damals noch in Liga 2. Allerdings machte der Grieche nur acht Spiele für die Essener. Zwei Siege feierte er bei seinem 469 Einsatzminuten gegen Freiburg und Braunschweig. Nach einem Jahr wechselte er weiter nach Ergotelis.

Bevor er die U19 des VfL übernahm, war Grammozis in Bochum schon für die U23, die mittlerweile abgemeldet wurde, und die U17 tätig. Auch als Profi hat er jede Menge Erfahrung vorzuweisen, unter anderem für den HSV und den 1. FC Kaiserslautern.