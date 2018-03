Der FC Schalke 04 besiegte den Berliner Hertha mit 1:0. Für den Dreier reichte der Tedesco-Elf eine durchschnittliche Leistung.

Ralf Fährmann (2): Musste nach einer knappen Viertelstunde und drei Abschlüssen von Selke (12.), Leckie (13.) und Stark (14.)

einmal tief durchatmen. Hatte auch danach mehr Arbeit als erwartet, zeigte aber keine Schwächen.

Benjamin Stambouli (3): Ersetzte den kurzfristig erkrankten Kehrer mit seiner bekannten Zuverlässigkeit. Irgendwie Schalkes zwölfter Mann - wenn er gebraucht wird, ist er da.

Naldo (3): Hatte als Organisator der Abwehr jede Menge zu tun, musste im Raum decken und eng am Mann. Alles andere als ein geruhsamer Nachmittag, aber Naldo war auf der gewohnten Ballhöhe.

Matija Nastasic (2): Blockte in der 73. Minute den Schuss von Kalou - das war wichtig. Mit einer Passquote von über 90 Prozent wieder ein Stabilisator. Note 2

Daniel Caligiuri (2,5): Der Rasenmäher auf der rechten Seite hatte mit der Flanke zum 1:0 wieder eine indirekte Torbeteiligung. In der Anfangsphase stellte er Torwart Jarstein mit einer abgefälschten Flanke vor Probleme.

Max Meyer (3): Kein Spiel zum Glänzen für den Sechser, aber er hielt Laufstärke und Konzentration hoch und war deshalb wichtig. Note

Nabil Bentaleb (3): Ersetzte wie erwartet den verletzten Goretzka, stellte persönliche Kunstwerke hinten an und sich selbst in den Dienst der Mannschaft - das war in Ordnung. Mit einer schönen Spielverlagerung war er nicht unerheblich am 1:0 beteiligt. Note 3

Bastian Oczipka (3,5): Auf der linken Seite momentan nicht so effektiv wie Caligiuri auf rechts. Tat der Mannschaft aber mit seiner unaufgeregten Spielweise gut.

Breel Embolo (4): Wurde in der Spitze oft gesucht und ging auch weite Wege, aber richtig Zug zum Tor entwickelte er nicht - oft wurde er aber auch gefoult. Immerhin: Sein Einsatz stimmte.

Franco Di Santo (4): Gab im Drei-Mann-Angriff den zentralen Stürmer. Wichtigste Szene: Beim 1:0 leitete er die Caligiuri-Flanke auf Pjaca weiter.

Marko Pjaca (3,5): Brachte Schalke in der 37. Minute mit einem humorlosen Abschluss aus kurzer Distanz in Führung - sein zweites Tor im fünften Bundesliga-Einsatz. Bei aller Torgefahr, legte er aber auch zu viele Kunstpausen ein.

Ohne Noten (weniger als 30 Minuten Einsatzzeit)

Alessandro Schöpf (ab 66.): Kam für Pjaca und sicherte hinter den Spitzen ab.

Weston McKennie (ab 80.): Löste Embolo ab.

Yevhen Konoplyanka (ab 88.): Für Meyer in der Schlussphase eingewechselt