Nach dem 0:3 (0:2) gegen Bayer Leverkusen kann der VfL Bochum den Titelkampf in der U19-Bundesliga West fast schon abhaken. Eine Rest-Chance besteht aber noch.

Die U19-Mannschaften von Schalke 04 und Borussia Dortmund sind wieder mal oben auf in der Tabelle der U19-Bundesliga West und übertrumpfen alle anderen. Wie bereits in der vergangenen Saison gab es auch in dieser Spielzeit lange Zeit einen intensiven Dreikampf um die begehrten Tabellenplätze eins und zwei, die die Teilnahme an der Endrunde zur Deutsche Meisterschaft garantieren. Im vergangenen Jahr hießen die ärgsten Verfolger VfL Bochum und Bayer 04 Leverkusen.

Während die Werkself fernab von ihren Erwartungen im Tabellen-Mittelfeld dümpelt, mischten die Bochumer auch in dieser Saison wieder lange Zeit oben mit. Aber diese Zeit scheint nun vorbei, denn ausgerechnet die Rheinländer aus Leverkusen vermasselten den Bochumern mit dem 3:0 (2:0)-Auswärtserfolg beim VfL den Anschluss an den BVB sowie Schalke und griffen somit letztlich passiv doch wieder ins Meisterschafts-Geschehen ein.

Bochums Trainer, Dimitrios Grammozis, wusste prompt nach der Pleite gegen Leverkusen, dass die Qualifikation zur Endrunden-Teilnahme der Deutschen Meisterschaft damit wohl für seine Mannschaft, realistisch gesehen, nicht mehr zu erreichen ist. „Nach einer 0:3-Pleite brauchen wir nicht über Platz eins oder zwei zu reden. Im Hinblick auf das Titelrennen ist das ein herber Rückschlag“, gestand der 39-Jährige.

Aber Aufgeben komme natürlich nicht in Frage: „Es geht weiter, wir schauen jetzt erst einmal auf das nächste Spiel und brauchen dringend wieder ein Erfolgserlebnis“, blickt der gebürtige Wuppertaler auf die kommenden Aufgaben mit seiner Mannschaft. Die Hoffnungen auf die Endrunde der Deutschen Meisterschaft haben sich also beim VfL aus Bochum, deutlich spürbar, zurückgezogen. Eine Rest-Chance ist ja aber immer vorhanden. Gerade auch, weil Königsblau und Schwarz-Gelb in dieser Saison zeigten, dass auch sie nicht fehlerfrei sind. Der BVB verlor in der vergangenen Woche noch bei Borussia Mönchengladbach mit 0:1 (0:0), die Schalker ließen zuletzt beim Gastspiel in Paderborn 1:1(0:0) Punkte liegen.

Für den weiteren Saisonverlauf komme es für Grammozis zum Teil, aber nicht nur, auf die Mentalität an. Mental sei die Mannschaft überaus stark: „Wir legen eine hohe Mentalität in unseren Spielen an den Tag, aber da ist es egal, ob man oben steht oder nicht, die muss immer vorhanden sein.“ Will man dann aber den Blick nach ganz oben wagen, so müsse auch eine gewisse Qualität, sich auf den Gegner einzustellen sowie die eigenen Stärken nutzen zu können, vorhanden sein.