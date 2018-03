Noch am 10. Februar hatten wir berichtet, dass ein Spieler des FSV Duisburg zu Fenerbahce Istanbul II wechseln wird. Die Duisburger bestätigten den Transfer. Doch zu diesem kam es letztendlich nicht.

Oguzhan Can, der zwischen 2014 und 2017 für Rot-Weiss Essen in der U17- und U19-Mannschaft spielte, sollte bei dem türkischen Spitzenklub anheuern. Dabei war Can erst zum 1. Januar 2018 vom SC Hassel zum Landesligisten FSV Duisburg gewechselt. Ein Karrieresprung wie im Traum. Doch dieser bleibt für Can leider doch unerfüllt.

Der Wechsel des 19-jährigen gebürtigen Gelsenkircheners zerschlug sich. "Oguzhan und sein Vater sind in die Türkei gereist und haben die Wechselfrist um wenige Stunden verpasst. Der Junge hätte nun drei Monate nur trainieren können. Da soll er besser noch ein paar Spiele bei uns machen, als in der Türkei nur am Training teilzunehmen", erklärt FSV-Duisburg-Boss Erol Ayhan auf RevierSport-Nachfrage. Im Sommer soll es für Can dann noch einmal einen Versuch bei Fenerbahce geben. Ayhan: "Ich habe die Information, dass der Wechsel nicht geplatzt ist. Er ist lediglich auf den Sommer 2018 verschoben worden. Ich bin davon überzeugt, dass Oguzhan nach der Saison beim FSV zu Fenerbahce wechseln wird."

"Isco" überzeugte Fener-Socuts im FSV-Trainingslager

Can, der von seinen Mannschaftskollegen nur "Isco" gerufen wird, genügten zwei starke Testspiele im Trikot des FSV, um die Fenerbahce-Scouts von seinem Können zu überzeugen. Die Duisburger weilten nämlich im Januar in Antalya im Trainingslager. Hier bestritt der Sechstligist Testspiele gegen die U21 von Schachtjor Donezk und den türkischen Drittligisten Serik Belediye. Wirbelwind Can überzeugte mit starken Leistungen und einem Tor. Das alles vor den Augen der Fenerbahce-Späher. "Ich kam in der Winterpause neu zum FSV und wollte mich in den Testspielen beweisen. Ich hatte einen guten Eindruck von den Spielen, wurde vom Team unglaublich nett aufgenommen und war total überrascht, als ich vom Fenerbahce-Interesse am Ende des Trainingslager hörte. Für mich geht ein Traum in Erfüllung", sagte Can im Februar im Gespräch mit dem Portal "fussball.de".

Can am Samstagnachmittag gegenüber RevierSport: "Das ist wirklich alles blöd gelaufen und es war ein Schock für mich, als die Fenerbahce-Verantwortlichen mir mitteilten, dass das jetzt keinen Sinn machen würde. Ich war sehr traurig. Aber wir sind eben so verblieben, dass ich das nochmal im Sommer versuche. Ich hoffe, dass dann alles klappen wird."