Youssoufa Moukoko ist das Gesprächsthema im deutschen Jugendfußball. Der 13-Jährige hat in der U17-Bundesliga bereits 30 Treffer in 16 Partien erzielt. Das sorgt europaweit für Furore.

Zuletzt hatte es der BVB auf seiner Internetpräsenz selber gepostet. Die Zeile, die sich Woche für Woche zu wiederholen scheint. "Moukoko trifft und trifft." Zuvor hatte er im ersten Spiel des neuen Jahres drei Treffer erzielt beim 4:0-Erfolg gegen den Hombrucher SV. Auch Dank des Super-Stürmers steht der BVB ungeschlagen an der Spitze der U17-Bundesliga-West.

Jetzt ist die sensationelle Bilanz des Angreifers auch in England angekommen. Die "Sun" hat einen Artikel über Moukoko verfasst. Und dabei mit den Superlativen nur um sich geschmissen. Angeblich haben die englischen Klubs schon die Fühler nach dem deutschen U16-Nationalspieler ausgestreckt, der auch für den DFB erfolgreich war. Vier Spiele, drei Treffer. Die Bilanz kann sich auch im Trikot der Nationalmannschaft sehen lassen.

Daher ging die "Sun" in die Vollen und spricht bei Moukoko vom "heißesten Versprechen auf dem Planeten. Moukoko ist der Weg eines Superstars vorbestimmt." Der Autor des Artikels ist der Meinung, dass Moukoko die BVB-Stars Mario Götze oder Christian Pulisic überflügeln könnte.

Noch vor einer Woche gab es eine Diskussion um Moukoko, wobei Hombruchs Trainer Matthias Jabsen der Meinung ist, dass ein anderer Spieler der Star der Liga ist. Thierno Ballo von Viktoria Köln. Jabsen: "Er bringt alle Eigenschaften mit, ist laufbereit und torgefährlich. In meinen Augen hat er Moukoko noch einiges voraus."

Und auch Ballo steht schon in England auf dem Zettel, er soll bald beim FC Chelsea unter Vertrag stehen. Während Ballo am Sonntag gegen Hombruch seine Klasse zeigen kann, muss Moukoko mit seinem BVB eine Spielpause einlegen. Die Partie am Samstag in Aachen fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer.