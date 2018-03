Die Ausgangslage vor dem VfL-Spiel am Montag in Ingolstadt ist klar. Gewinnt Bochum, klettern sie vom Relegationsrang nach oben. Bei einer Niederlage wird es ungemütlich.

Mit einem Blick auf die Zahlen wird klar, dass der FC Ingolstadt nicht immer eine Reise wert war für die Mannschaft von Robin Dutt. Denn die Bochumer haben sieben der elf Spiele in Liga zwei gegen Ingolstadt verloren. Doch zuletzt siegte der VfL zwei Mal. Im Hinspiel gab es ein 2:0 für den VfL. Felix Bastians und Robbie Kruse waren für den VfL erfolgreich.

Am Montag würde sich Trainer Robin Dutt, der sein drittes Spiel als Cheftrainer des VfL erlebt, eine Wiederholung des Ergebnisses sicher wünschen. Doch die letzten drei Partien in Ingolstadt hat Bochum verloren, generell gab es bei fünf Versuchen erst einen Dreier beim FCI.

Doch in dieser Saison sind die Gastgeber zuhause keine Macht. Von den letzten vier Begegnungen wurde nur eine gewonnen. In der Heimtabelle liegt der Bundesliga-Absteiger mit vier Siegen aus elf Spielen nur auf Rang 16.

Der VfL will am Montag zudem versuchen, einen Negativrekord zu vermeiden. Denn vier Auswärtsniederlagen in Serie gab es noch nie. Zuletzt gab es in Heidenheim, Dresden und St. Pauli drei Niederlagen. Bedeutet in der Rückrundentabelle den letzten Platz für Bochum. Und da gibt es noch die Bilanz der Montagsspiele. Der VfL muss in dieser Saison zum fünften Mal am Montag ran. In den vier Begegnungen gegen Bielefeld (auswärts und zuhause), Düsseldorf und St. Pauli gab es nur einen mickrigen Punkt und ein geschossenes Tor für den VfL.

Generell liegt das Problem der Bochumer derzeit in der Offensive. Nach dem Winter gab es nur gegen Darmstadt eigene Treffer. Und jetzt geht es gegen einen Gegner, der die wenigsten Abschlüsse des Gegners zugelassen hat.