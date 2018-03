Am Montag tritt der VfL Bochum um 20:30 Uhr beim FC Ingolstadt an.

Und klar ist: Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt steht vor dem Spiel erneut auf dem Relegationsplatz. Es ist wahnsinnig eng in der 2. Bundesliga. Selbst die Teams auf Platz sieben und acht sind nicht endgültig gesichert.

Es wird vermutlich ein Kampf um den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag. Und die Bochumer wollen ein Herzschlagfinale vermeiden, daher soll nach drei Auswärtspleiten in Serie beim Bundesliga-Absteiger etwas mitgenommen werden. Am Samstag gab Dutt bekannt, wie die Marschroute ist für die Reise nach Ingolstadt. Zum Personal vermeldete Dutt: "Sidney Sam hat einen Rückschlag erlitten und konnte nicht trainieren. Jan Gyamerah ist hingegen heute wieder eingestiegen. Jannik Bandowski und Simon Lorenz sind gesundheitlich noch etwas angeschlagen."

Der Rest ist fit, obwohl auch beim VfL die Grippe zugeschlagen hatte. Auf eine erste Elf wollte sich Dutt noch nicht festlegen: "Wir haben einige Varianten einstudiert. Am Sonntag werden wir das Abschlusstraining abwarten und dann elf hungrige Spieler ins Rennen schicken."

Und auch Dutt, weiß was die Stunde geschlagen hat. Am Samstag gewann Fürth gegen Nürnberg, Aue holte einen Zähler in Sandhausen. Ergebnisse, die der VfL sich sicher so nicht gewünscht hatte. Aber Dutt erklärt: "Wir dürfen uns nicht zu sehr von anderen Ergebnissen beeinflussen lassen. Das spielt erstmal keine Rolle. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Die Liga ist unglaublich eng. Da sind einige Überraschungen dabei. Es ist kaum berechenbar. Mit einem Sieg wären wir ganz nah an Ingolstadt dran."

Wobei der Gegner nur schwer einzuschätzen ist. Vor der Saison galt der FCI als einer der Aufstiegsfavoriten. Nach einem schwachen Start gab es zum Ende der Hinrunde eine Serie. Doch nach dem Winter schwächelte die Mannschaft erneut. Dutt berichtet: "Ingolstadt probiert es, in der Offensive immer sehr präsent zu sein. Sie verschieben in den Räumen sehr fließend."