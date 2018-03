Am Montag muss der VfL Bochum zum wichtigen Spiel beim FC Ingolstadt reisen (20:30 Uhr). Zuvor grassiert die Grippe - auch in Bochum.

Jan Gyamerah, Sidney Sam, Felix Dornebusch und Jannik Bandowski erwischte es bei den Bochumern. Abwehrspieler Patrick Fabian berichtet: "Die Grippe geht hier komplett rum, selbst meine beiden Hunde sind krank. Da tut es gut, dass wir erst Montag spielen. Da haben wir etwas Zeit, um die angeschlagenen Spieler hinzubekommen."

Denn der Routinier weiß, was auf den VfL zukommt: "Ingolstadt hat eine hohe individuelle Qualität, ist aber auch eine Wundertüte in dieser Spielzeit. Der FCI hat sich nach einem schlechten Start hochgearbeitet, kommt aber nie ganz nach oben." Was am Montag möglich wäre, mit einem Sieg wäre der Bundesliga-Absteiger bis auf vier Punkte an Holstein Kiel und Platz drei dran. Bei einer Niederlage allerdings auch im Abstiegskampf - denn die 2. Liga ist in dieser Saison so eng beieinander wie selten.

Der VfL startet in die Partie vom Relegationsplatz 16, das zeigt allein schon die Brisanz der Partie. Und die Mannschaft von Trainer Robin Dutt hofft endlich wieder auf eigene Tore. Zum Beispiel von Lukas Hinterseer, der auf seine alten Kollegen trifft und doppelt motiviert sein dürfte. Vor dem Spiel betont er: "Neue Woche, neues Glück. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt gegen Nürnberg, die immerhin als Tabellenführer nach Bochum gekommen sind. Jetzt haben wir uns gut vorbereitet, die Trainingsbedingungen waren ja nicht nur bei uns nicht perfekt. Ich freue mich, in mein altes Wohnzimmer zu kommen. Ich habe viele Freunde dort, auch außerhalb der Mannschaft. Aber vorher gilt der Fokus nur der Partie. Wir haben ein sehr gutes Hinspiel gegen den FCI gemacht, damals verdient 2:0 gewonnen. Es wird mit Sicherheit eine sehr intensive Partie."

Für die Hinterseer einen klaren Wunsch hat: "Ich hoffe, einige unserer Anhänger finden den Weg nach Ingolstadt und können nachher mit uns feiern." Denn der VfL will auch in der kommenden Saison in Liga zwei spielen. Aktuell ist die Lage so brisant, dass die Verantwortlichen auch die 3. Liga in die Überlegungen einbeziehen müssen. Kapitän Stefano Celozzi dazu: "Jeder kann die Tabelle lesen, daher muss der Verein sich über alles Gedanken machen. Das ist normal, wir dürfen das aber nicht an uns heranlassen."