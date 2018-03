Freiburgs Christian Streich ist als neuer Trainer bei Bayern München im Gespräch. Die Gerüchte kommen pünktlich zum Duell zwischen beiden Klubs am Sonntag auf.

Die ultimative Lobhudelei von Jupp Heynckes auf Christian Streich war gerade mal ein paar Stunden alt, da erschien sie plötzlich in einem völlig neuen Licht. Streich, allseits hochgeachtetes Trainer-Urgestein beim SC Freiburg, ist angeblich ein Kandidat für die Heynckes-Nachfolge bei Bayern München. Nach Informationen der Bild-Zeitung haben die Bayern im Februar "lockeren Kontakt" mit dem 52-Jährigen aufgenommen, nachdem sie schon im Sommer vorgefühlt haben sollen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Freiburg: Schwolow - Stenzel, Gulde, Söyüncü, Günter - Koch, Höfler - Haberer, Kath - Petersen, Höler. - Trainer: Streich

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martinez - Müller, Vidal - Robben, Thiago - Lewandowski. - Trainer: Heynckes

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Die Gerüchte kamen ausgerechnet vor dem direkten Duell zwischen beiden Teams am Sonntag in Freiburg auf (18.00 Uhr/Sky). Heynckes hatte Streich am Freitag über den grünen Klee gelobt. "Er arbeitet seit 23 Jahren beim SC Freiburg. Wenn man jedes Jahr die besten Spieler abgibt und trotzdem ein Team zusammenstellt, das den Klassenerhalt sichert, ist das überragend", sagte Heynckes: "Mir gefällt das, wie er mit seinen Jungs arbeitet. Da ist viel Empathie dabei. Er ist ein außergewöhnlicher Trainer."

Der 72 Jahre alte Triplecoach der Bayern hatte mehrfach angekündigt, nach Saisonende seine Karriere endgültig zu beenden und sich auf seinen Bauernhof in Schwalmtal zurückzuziehen. Laut Bild hätten die Bayern bei Streich angefragt, weil zwei weitere Kandidaten nicht unmittelbar zur Verfügung stünden: Bundestrainer Joachim Löw und Liverpools Teammanager Jürgen Klopp. Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) oder Niko Kovac (Eintracht Frankfurt) gelten angeblich als zu unerfahren, Thomas Tuchel (vereinslos) als nicht mehrheitsfähig.

Streich also als Übergangslösung? Der mitunter knorrige Fußballlehrer ist nie aus dem Freiburger Dunstkreis hinausgekommen. Seine aktive Karriere als Fußballer begann und endete beim Freiburger FC, kurz danach, im Jahr 1995, startete er bei den A-Junioren des SC Freiburg seine Trainerkarriere. 2007 wurde er zunächst Assistent von Chefcoach Robin Dutt, bevor er 2011 das Cheftraineramt bei den Profis übernahm. Streich blieb Freiburg immer treu, unter anderem holte sich im Jahr 2013 Schalke 04 einen Korb. Ob Streich auch in der Weltstadt München beim Weltverein FC Bayern zurechtkäme, ist die große Frage.

Auch Streich hielt am Freitag, bevor die Gerüchte aufkamen, seine Pressekonferenz zur Begegnung mit den Münchnern ab. Und natürlich erwartet er von seinen Spielern gegen den Serienmeister mehr Leidenschaft denn je. "Wir wollen mit Freude und Mut aufspielen. Die Jungs sollen sich was zutrauen", sagte er.

Weitaus mehr zu tun hat vor dem Duell offensichtlich Heynckes mit seinem Starensemble - vor allem mit Torjäger Robert Lewandowski, den es angeblich zu Real Madrid zieht. Der Pole sei "gut beraten, sich auf den FC Bayern zu konzentrieren. Vorne in der Offensive, das muss funktionieren, wenn wir in der Champions League weit kommen wollen. Man sollte darüber nicht soviel diskutieren", sagte Heynckes.

Verzichten muss Heynckes in Freiburg auf Franck Ribery. Der 34-Jährige fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Auf der linken Außenbahn fehlt bereits Kingsley Coman wegen eines Syndesmoserisses. Als Alternativen nannte der Bayern-Coach Thiago und Juan Bernat. Nicht zur Verfügung stehen weiterhin auch Torwart Manuel Neuer und James.