Landesligist Mengede 08/20 präsentiert mit Joachim Kerner einen neuen Vereinsmanager, der gleichzeitig in Mengede ein durchaus nicht unbekanntes Gesicht ist.

Joachim Kerner war bereits von Anfang 2015 bis September 2016 in Mengede als Sportlicher Leiter tätig. Dann trennten sich die Wege, die heute wieder im Mengeder Volksbankstadion zusammen geführt werden.

Michael Schulz, 1. Vorsitzender von Mengede: "Wir haben uns einfach mal zusammengesetzt und schnell gemerkt, dass wir uns gegenseitig schätzen und die Gründe unserer damaligen Trennung einer neuen Zusammenarbeit in keinster Weise im Wege stehen."

Kerner bestätigt: "Mengede ist ein toller Verein, für den ich schon damals gerne tätig war. Mein Comeback in Mengede fühlt sich wie ein nach Hause kommen an. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, den gesamten Funktionsteams und den vielen tollen Mitarbeitern in Mengede."