Der Torjäger fehlt beim Heimspiel heute gegen Hertha, aber Schalke hat viele Schützen: Die letzten neun Tore erzielten neun verschiedene Spieler.

Vor dem Bundesliga-Heimspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen Hertha BSC Berlin ist eine Statistik nicht ohne Bedeutung: Die letzten neun Schalker Bundesliga-Tore haben gleich neun verschiedene Schützen erzielt. Marko Pjaca traf beim 1:1 gegen Hannover, es folgten Naldo und Amine Harit (beim 2:0-Sieg in Stuttgart), Yevhen Konoplyanka (beim 1:2 gegen Bremen), Franco Di Santo (beim 1:2 in München), Thilo Kehrer und Breel Embolo (beim 2:0 gegen Hoffenheim) sowie Guido Burgstaller und Nabil Bentaleb, die zuletzt den 2:0-Sieg in Leverkusen herausschossen.

Er war zuletzt richtig gut drauf Schalke-Trainer Domenico Tedesco über Guido Burgstaller

Schalkes Torproduktion hängt also beileibe nicht nur von einem Spieler ab – das ist eine beruhigende Nachricht, weil ein wichtiger Mann für die Offensive im Spiel gegen Hertha BSC gesperrt ist.

Guido Burgstaller sah in Leverkusen seine 5. Gelbe Karte und sitzt daher eine Sperre ab – „schade“, sagt Trainer Domenico Tedesco zwar und begründet: „Er war zuletzt richtig gut drauf“. Doch zugleich weist er auf die „zahlreichen Alternativen“ im Kader hin, die es ihm möglich machen, Burgstaller zu ersetzen. Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Franco Di Santo wieder von der Zehn nach ganz vorne rückt und Amine Harit neu in die Elf kommt – so hatte Tedesco schon während des Spiels in Leverkusen gewechselt. Aber auch Marko Pjaca und Yevhen Konoplyanka bieten sich wieder an. „Wir werden die Entscheidung treffen, die für dieses Spiel und gegen diesen Gegner am besten geeignet ist“, sagt Tedesco, der auch über einen Systemwechsel nachdenkt.

Zuletzt hatte das Trio mit Embolo, Burgstaller und Di Santo die Gegner mit aggressivem Pressing früh unter Druck gesetzt. Bleibt es bei diesem System, rückt Breel Embolo als Anlaufmaschine noch mehr in den Blickpunkt. Der Schweizer stand jetzt dreimal hintereinander in der Startelf – ein Zeichen, dass nach seiner schweren Verletzung bei ihm langsam Normalität einkehrt. Beim Heimsieg gegen Hoffenheim belohnte sich Embolo ja auch mit einem Tor.

Die Freude „über jeden Schützen“

Dass Schalke so viele verschiedene potenzielle Torschützen hat, macht die Mannschaft unberechenbarer für den Gegner – Tedesco sieht den Vorteil, dass Schalke „mit jedem Spieler Torgefahr ausstrahlen“ kann. Doch die Bilanz mit den neun verschiedenen Schützen der jüngsten neun Tore sei wohl auch ein Stück weit dem Zufall geschuldet, findet der Trainer: „Ich glaube trotzdem, dass wir auch Torjäger in unseren Reihen haben – beispielsweise Burgi.“ Der Österreicher ist mit acht Bundesliga-Toren Schalkes erfolgreichster Torfabrikant, aber gegen Berlin muss es auch ohne ihn gehen.

Tedesco erwartet dabei eine zähe Angelegenheit: „Es wird ein Geduldsspiel.“ Er weiß, wie unangenehm die Hertha zu bespielen ist, weil ihr Trainer Pal Dardai kein Freund des Hurrafußballs ist – mit ihrem kompakten Defensivfußball stehen die Berliner exemplarisch für den Spielstil, der in der Bundesliga mehr und mehr Einzug hält. Zuletzt ermauerten sich die Berliner damit sogar ein 0:0 bei den Bayern und in Leipzig und Leverkusen gab es zuvor auswärts Siege für die Hertha, so dass Tedesco durchaus anerkennend sagt: „Das ist eine Mannschaft, die dem Gegner das Leben schwer macht.“

Schalke wird irgendwo eine Lücke in der Berliner Mauer finden müssen, aber Kandidaten fürs Toreschießen gibt es ja genug. Angesichts der Vielfalt schmunzelt Tedesco: „Die Mannschaft freut sich über jeden Schützen.“