Der Wettergott meint es mit der Regionalliga West nicht gut. Stand Freitag, 2. März (15 Uhr) sollen nur zwei Partien des 24. Spieltags über die Bühne gehen.

Am frühen Freitagnachmittag wurde das Spiel des SV Westfalia Rhynern gegen den 1. FC Köln abgesagt. Der Rasen im Stadion am Papenloh ist unbespielbar.

Damit stehen nur noch die Sonntags-Begegnungen zwischen Viktoria Köln gegen Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiß Oberhausen gegen SC Wiedenbrück auf dem Programm. Während in Oberhausen gespielt werden kann, wird in Köln für Samstagmittag (13 Uhr) eine Platzkommission entscheiden, ob am Sonntag der Ball im Sportpark Höhenberg rollen wird.

Auf Seite 2: Alle Regionalliga-West-Nachholspiele in der Übersicht