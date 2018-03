Schalke könnte nach 2011 wieder in das DFB-Pokalfinale einziehen. Doch aktuell ist es nicht mehr möglich, sich bereits um Tickets zu bemühen.

Da der FC Schalke 04 im Halbfinale des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt (18. April, 20.45 Uhr) empfängt, ein Sieg also natürlich im Bereich des Möglichen liegt, träumen viele Königsblaue schon vom Finale in Berlin. Grund genug also, schon mal nach Tickets für das Olympiastadion zu schauen. Das Problem: Die erste Verkaufsphase des DFB für das Finale ist bereits beendet - nur bis zum 22. Februar konnten sich Fußballanhänger für eine Verlosung anmelden. Diese werden im April informiert, ob ihr Los gezogen wurde.

Alle anderen Schalke-Fans müssen sich nun gedulden, abwarten, ob der S04 in das Endspiel einzieht. Sollte dies der Fall sein, wird der Verein etwas mehr als 20.000 Tickets vom DFB erhalten. Zu wenig, so viel steht schon jetzt fest. Denn natürlich werden sich zahlreiche Schalker auf den Weg in die Hauptstadt machen, wenn ihr Verein nach 2011 endlich wieder um den Titel kämpft. Damals gewann der S04 das Finale gegen den MSV Duisburg mit 5:0.

Karten für über 400 Euro

In der Regel verteilt Schalke seine Tickets deswegen zunächst an Allesfahrer, also Fans, die zu jeder Partie reisen. Dann kommen Fanklubs an die Reihe. Normale Dauerkarteninhaber und Anhänger werden es schwer haben, eine Karte über den regulären Verkauf zu ergattern. Schon jetzt werden Tickets für über 400 Euro über die Plattform Viagogo angeboten.

Vermutlich wird der S04 ein Finale aber auch in der Arena übertragen für alle Gelsenkirchener, die lieber im Revier bleiben wollen, denen es zu Hause auf der Couch aber zu langweilig ist.

Doch zunächst muss Schalke das Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. "Das ist ein unangenehmer Gegner", warnte zuletzt S04-Legende Olaf Thon. Die Frankfurter standen schon in der letzten Saison im Finale, verloren allerdings gegen Borussia Dortmund 1:2. Aktuell stehen sie auf dem vierten Platz in der Bundesliga.