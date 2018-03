Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Ansetzungen für die letzten Bundesliga-Spieltage bekanntgegeben. Auch der Termin für das Derby steht fest.

Die beiden Revier-Rivalen Schalke 04 und Borussia Dortmund werden am Sonntag, 15. April 2018, um 15:30 Uhr in der Veltins-Arena aufeinandertreffen. Drei Tage nach dem Derby (18. April) bestreiten die Königsblauen das DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt.

Verkündet wurden die zeitgenauen Ansetzungen vom 28. Bundesliga-Spieltag bis zum Saisonende. Dazu gehören auch die letzten beiden von insgesamt fünf Bundesliga-Spielen am Montag. Dieses Mal finden diese aber ohne Revier-Beteiligung statt. Am 09. April empfängt RB Leipzig Bayer Leverkusen. Eine Woche später reist der SC Freiburg an einem Montag nach Berlin zu Hertha BSC.

Terminiert wurde auch das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Dieses steigt am Samstag, 31. März 2018, um 18:30 Uhr in der Allianz-Arena.

Die Bundesliga-Spieltage 28 bis 32 in der Übersicht:

28. Spieltag

Samstag, 31. März, 15:30 Uhr

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln

Schalke 04 - SC Freiburg

Bayer Leverkusen - FC Augsburg

Hannover 96 - RB Leipzig

VfB Stuttgart - Hamburger SV

Bayern München - Borussia Dortmund (18:30 Uhr)

Hertha BSC - VfL Wolfsburg (20:30 Uhr)

Sonntag, 01. April, 15:30 Uhr

Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

29. Spieltag

Freitag, 06. April, 20:30 Uhr

Hannover 96 - Werder Bremen

Samstag, 07. April, 15:30 Uhr

1. FC Köln - Mainz 05

SC Freiburg - VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC

FC Augsburg - Bayern München

Hamburger SV - Schalke 04 (18:30 Uhr)

Sonntag, 08. April, 15:30 Uhr

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim (18 Uhr)

Montag, 09. April, 20:30 Uhr

RB Leipzig - Bayer Leverkusen

30. Spieltag

Freitag, 13. April, 20:30 Uhr

VfL Wolfsburg - FC Augsburg

Samstag, 14. April, 15:30 Uhr

TSG Hoffenheim - Hamburger SV

Hertha BSC - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart - Hannover 96

Bayern München - Borussia Mönchengladbach (18:30 Uhr)

Sonntag, 15. April, 15:30 Uhr

Schalke 04 - Borussia Dortmund

Werder Bremen - RB Leipzig (18 Uhr)

Montag, 16. April, 20:30 Uhr

Mainz 05 - SC Freiburg

31. Spieltag

Freitag, 20. April, 20:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg

Samstag, 21. April, 15:30 Uhr

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC

Hamburger SV - SC Freiburg

Hannover 96 - Bayern München

VfB Stuttgart - Werder Bremen

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (18:30 Uhr)

Sonntag, 22. April, 15:30 Uhr

FC Augsburg - Mainz 05

1. FC Köln - Schalke 04 (18 Uhr)

32. Spieltag

Freitag, 27. April, 20:30 Uhr

TSG Hoffenheim - Hannover 96

Samstag, 28. April, 15:30 Uhr

Bayern München - Eintracht Frankfurt

Hertha BSC - FC Augsburg

SC Freiburg - 1. FC Köln

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg - Hamburger SV

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (18:30 Uhr)

Sonntag, 29. April, 15:30 Uhr

FSV Mainz 05 - RB Leipzig

Werder Bremen - Borussia Dortmund (18 Uhr)

Alle Partien der Spieltage 33 und 34 werden wie gewohnt samstags um 15:30 Uhr angepfiffen.