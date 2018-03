Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Sonntag den SC Wiedenbrück. Die Ostwestfalen reisen mit einem angeschlagenen Trainer ins Ruhrgebiet.

Während RWO in der vergangenen Woche Alemannia Aachen mit 1:0 besiegen konnte, unterlag Wiedenbrück der Alemannia in diesem Jahr mit 0:3. SCW-Trainer Björn Mehnert geht das Spiel in Oberhausen trotzdem optimistisch an. Wir haben mit dem 41-jährigen A-Lizenzinhaber gesprochen.

Björn Mehnert, ist Ihr Ärger vom 0:3 in Aachen bereits verflogen?

Das muss ja mittlerweile der Fall sein. Aber ich war schon sauer. Wir machen in Aachen auf dem Tivoli ein richtig gutes Spiel und hauen vorne die besten Chancen daneben. Das war ziemlich ärgerlich. Wenn man in Aachen, wo viele Mannschaften ihre Probleme haben, so dominant auftritt, dann muss man sich auch belohnen. Das haben wir nicht geschafft.

Jetzt geht es nach Oberhausen. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Das wird ein echtes Kampfspiel. Der Rasen wird mit Sicherheit nicht gut sein. Aber beide Mannschaften müssen auf diesem Untergrund klarkommen. Wir werden alles daran setzen, dass wir etwas Zählbares aus Oberhausen mitnehmen.

Wie schätzen Sie RWO ein?

Mein alter Kumpel Mike Terranova hat einen guten Kader beisammen. In der Hinrunde hat RWO mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen gehabt. Jetzt sind alle Mann da und RWO gewinnt im Pokal in Uerdingen und in der Liga gegen Aachen. Ich glaube, dass das schon alles über die starken Oberhausener aussagt.

Wie sieht die Wiedenbrücker Personallage aus?

Ich kann "Terra" beruhigen: Vor mir muss er keine Angst haben (lacht). Damals in Wuppertal habe ich ihn in den Trainingsspielen kontrolliert (lacht). Nein, mal im ernst: Bis auf auf Yannik Geisler und Nerciwan Khalil Mohammad stehen uns alle Mann zur Verfügung.