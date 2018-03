Sebastian Siebenbach, Torwart beim SC Düsseldorf-West, hat das Krankenhaus verlassen. Im Stadtderby gegen TuRU Düsseldorf verschluckte er die Zunge und blieb bewusstlos liegen.

Gute Nachrichten aus Düsseldorf! Nach dem Drama am 21. Spieltag der Oberliga Niederrhein befindet sich Sebastian Siebenbach wieder auf dem Weg der Besserung. Der Torwart des Oberligisten SC Düsseldorf-West konnte am Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen. Eie Rückkehr auf den Fußballplatz ist aber noch nicht abzusehen.

Schockmoment während des Spiels

Es war wohl der Schock der Saison. Nach einem Zusammenprall in der 59. Spielminute verlor der West-Torwart Siebenbach das Bewusstsein und blieb regungslos auf dem Platz liegen. Er hatte seine Zunge verschluckt. Sein Trainer Marcus John berichtet, dass er das Krankenhaus wieder verlassen hat. "Es wurde eine Gehirnerschütterung festgestellt", erklärt er. Obwohl er wieder zu Hause ist, wird er noch nicht ins Training einsteigen. "In dieser Woche wird Siebenbach nicht an den Übungen teilnehmen", sagt er. "Die Ärzte meinen, er kann wieder einsteigen, wenn er sich danach fühlt", gibt John an.

Zudem lobt Marcus John das Verhalten der gegnerischen Mannschaft. "Ich habe mit den Verantwortlichen gesprochen, die Jungs haben sich auch nach Sebastian erkundigt. Das ist schön, so soll es sein", zeigt sich John erleichtert.