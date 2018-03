Die U19 von Borussia Dortmund kämpft auch nach der jüngsten 0:1-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach weiter um den Titel in der U19-Bundesliga West.

Mit 39 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann auf dem zweiten Rang der A-Junioren-Bundesliga-West, zwei Punkte hinter Tabellenführer Schalke 04. Stürmer Gabriel Kyeremateng hat aktuell nur einen überschaulichen Anteil an der Erfolgsserie des BVB.

Der 18-Jährige, der 2007 von der TSG Eintracht Dortmund zum BVB-Nachwuchs wechselte, durchlief bei der Borussia nahezu alle Jugendmannschaften und gilt als abschlussstarkes, hoffnungsvolles Talent. Doch zuletzt läuft es nicht mehr wie gewünscht für den deutschen U18-Nationalspieler. Während Kyeremateng in den ersten fünf Saisonspielen aus der ersten Elf nicht wegzudenken war, kommt der gebürtige Dortmunder aktuell meist als Joker von der Bank.

Bundesligisten zeigen Interesse

Nach der Verpflichtung des spanischen Angreifers Sergio Gomez vom FC Barcelona, der als einer der stärksten Spieler seines Jahrgangs gilt, dürfte die Situation für den Deutsch-Ghanaer nicht einfacher werden.

Bei seinen zwei Einsätzen für die U19 konnte der Spanier bislang allerdings noch keine auffälligen Akzente setzen. Trotzdem eine weitere hochkarätige Konkurrenz für Kyeremateng, der nach RevierSport-Informationen sowohl von Bundes-, Zweit- und Drittligisten beobachtet wird. Von Vereinen, die dem bulligen Offensivspieler, der beim DFB bislang alle Junioren-Nationalmannschaften durchlief, ab dem Sommer eine hochkarätige Chance zur Weiterentwicklung bieten.

Schalke macht es vor

Diesen Entwicklungsschritt in der ersten Mannschaft zu finden ist für die vereinseigenen Talente beim BVB nicht leicht. In den vergangenen Jahren haben es lediglich Christian Pulisic und Mario Götze geschafft, sich direkt im Profibereich in der Bundesliga zu etablieren. Anders übrigens als beim direkten Erzrivalen Schalke 04, der dafür bekannt ist, Jahr für Jahr zwei oder drei Spieler aus Norbert Elgerts U19 zu den Profis zu nehmen und ihnen eine Chance im Bundesligakader zu geben.