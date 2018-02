Rot-Weiss Essen spielt am Samstag (14 Uhr) in der Regionalliga West beim FC Wegberg-Beeck - sofern es das Wetter zulässt. Das erste Erfolgserlebnis des Jahres soll her.

Es ist kein angenehmer Winter, den die Fans von Rot-Weiss Essen derzeit erleben. Das hat weniger mit den frostigen Temperaturen zu tun. Vielmehr beunruhigt die Anhänger der Rot-Weissen die jüngste Entwicklung an der Hafenstraße seit Jahresbeginn. Den zwischenzeitlichen Aufschwung vor der Winterpause unter Argirios Giannikis hat der Trainer mit der Bekanntgabe seines Wechsels zum Drittligisten VfR Aalen selbst gestoppt. Am 20. Januar wurde sein Abgang zum Saisonende verkündet.

Giannikis-Nachfolger wird noch gesucht

Getan hat sich seitdem nichts. Joe Enochs, einer der Nachfolge-Kandidaten, wird künftig in den USA und nicht in Bergeborbeck arbeiten. Manager Jürgen Lucas und Vereinsboss Marcus Uhlig haben zwar einen Favoriten, dieser ist jedoch erst ab dem 1. Juli zu haben. Denn nur ungern wollen die Verantwortlichen die Zusammenarbeit mit Trainer Giannikis bis zum Saisonende fortführen. Das Tischtuch zwischen der RWE-Führung und dem 37-Jährigen ist seit dem Theater rund um seinen verkündeten Abgang zerschnitten. Was die Fans von der Entscheidung des gebürtigen Nürnbergers halten, haben sie beim Heimspiel gegen den Bonner SC unmissverständlich ausgedrückt. Fakt ist: RWE läuft die Zeit davon, denn der neue Mann soll freilich auch die Kaderplanung für die neue Saison übernehmen. Die Letzte der oft zitierten Hoch-3-Kampagne, die inzwischen nicht mehr als ein reiner Running Gag ist.

In sportlicher Hinsicht konnten nicht viele Erkenntnisse gesammelt werden. Die letzten beiden Auswärtsspiele in Wuppertal und Wiedenbrück fielen aus. Was die Fans bisher auf den Rängen zu sehen bekamen, hatte mit dem Fußball vor Weihnachten nicht mehr viel zu tun. Im Pokalspiel bei TuRU Düsseldorf konnte eine Blamage knapp verhindert werden, im Meisterschaftsspiel gegen den BSC nicht (0:1). So dümpelt der große Traditionsverein von der Hafenstraße in der Liga auf Platz zwölf herum und muss den Blick sogar nach unten richten.

Am Samstag geht es zum Drittletzten FC Wegberg-Beeck. Eine Niederlage können sich die Essener nicht erlauben, sonst würde der Baum in Essen wieder lichterloh brennen. Dass die Partie angepfiffen wird, ist allerdings nach aktuellem Stand unwahrscheinlich. Zu hartnäckig hält sich der Frost seit einigen Tagen. Am Freitag wissen beide Vereine mehr. Vermutlich müssen sich die Fans wieder mit einem spielfreien Wochenende anfreunden.

Giannikis sieht keine Torflaute

Sollte die Partie aber doch angepfiffen werden, stünden Giannikis fast alle Spieler wieder zur Verfügung. Timo Brauer (Rückenbeschwerden) hat am Mittwoch ein individuelles Training absolviert und soll ab Donnerstag wieder eine volle Einheit mit der Mannschaft absolvieren. Auch Robin Urban, Kevin Grund und Roussel Ngankam stehen wieder zur Verfügung. Lediglich Torhüter Marcel Lenz fällt mit einem Faserriss definitiv aus.

Aus RWE-Sicht wird es darauf ankommen, die Torflaute zu beenden. Gegen Bonn und im Testspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach blieben die Essener ohne Torerfolg. Giannikis ist diesbezüglich aber zuversichtlich: "Für mich ist das kein Thema. In erster Linie geht es darum, sich Chancen zu erspielen. Das haben wir sowohl gegen Bonn als auch gegen Gladbach geschafft, aber nicht getroffen. Es gibt so Phasen im Fußball", betont der scheidende RWE-Trainer. Er glaubt, dass die Essener Fans bald wieder Grund zum Jubeln haben werden: "Im letzten Drittel müssen wir einfach eiskalt sein. Das werden die Jungs schaffen. Wir werden bald wieder netzen."