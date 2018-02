Nach Trainer Jens Rasiejewski musste nun auch sein Co-Trainer beim VfL Bochum gehen.

Vincent Wagner gehört in Bochum nicht mehr zum Trainingsteam. Der ehemalige Essener Rot-Weisse, zunächst Co-Trainer von Jens Rasiejewski bei der U19, aber auch Mitglied des Profitrainerstabes, ist freigestellt worden, über seine Zukunft wird noch zu reden sein. Und Wilken Engelbracht, der Anfang der Woche zum zweiten Mal Vater geworden ist, kann sich vermutlich erst einmal ausgiebig dem Nachwuchs widmen. Sein Nachfolger als Finanzvorstand, Ilja Kaenzig, tritt offiziell am heutigen 1. März seinen neuen Job an.