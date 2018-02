Beim VfL Bochum gibt es aktuell auch einige Spieler, die mit der Grippe kämpfen.

„Abklatschen verboten“, sagte Robin Dutt und grinste. Der Witz hat indes einen ernsten Hintergrund, denn das derzeit vorherrschende Polarklima hat auch ein paar VfL-Profis aufs Krankenlager gezwungen. Jan Gyamerah, der schon beim 0:0 gegen Nürnberg fehlte, liegt immer noch flach, dazu gesellt haben sich Sidney Sam, Felix Dornebusch und Jannik Bandowski. Zudem musste Selim Gündüz wegen einer Kniereizung gestern im Training passen, und Maxim Leitsch leidet immer noch unter Adduktorenbeschwerden.

Der Rest des Aufgebots absolvierte am Mittwoch gänzlich unbeobachtet und kaum identifizierbar, weil dick eingepackt, die Trainingseinheit auf einem inzwischen knüppelhart gefrorenen Boden. Wer am Montag in Ingolstadt zur Verfügung stehen wird, ist derzeit kaum zu prognostizieren.