Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat großes Interesse daran, Nationalspieler Marco Reus erneut langfristig zu binden.

Reus, der 259 Tage nach seinem Kreuzbandanriss am 10. Februar sein Comeback feierte, besitzt in Dortmund noch einen Vertrag bis 2019. "Wir haben totales Verständnis dafür gehabt, dass Marco sich während seiner Verletzung nicht mit Vertragsgesprächen beschäftigen wollte. Natürlich werden wir die Gespräche intensivieren", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Sport Bild.

Laut Informationen der Zeitung soll es in der vergangenen Woche bereits ein Treffen zwischen Zorc, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sowie Reus' Berater Dirk Hebel gegeben haben. "Marco ist ein wichtiger Faktor in der Kabine und für die komplette Mannschaft", so Zorc. Reus spielt seit 2012 für den BVB.

Seit seiner Rückkehr hat der 28-Jährige vier Spiele für die Borussia von Anfang an bestritten und wurde einmal eingewechselt. In der Bundesliga erzielte der gebürtige Dortmunder in drei Auftritten zwei Tore, in der Europa League bereitete er beim 1:1 im Rückspiel bei Atalanta Bergamo den wichtigen Ausgleichstreffer vor.