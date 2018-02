An Erfahrung mangelt es weder dem VfL Bochum noch dem FC Ingolstadt. Beide Offensivreihen schwächeln. Am Montag kommt es zum direkten Duell.

Wenn das sozusagen programmatischen Charakter hätte und die Richtung in die Zukunft weisen würde, könnte man als VfL-Fan ja froh oder zumindest doch erleichtert sein. „Wir haben Nürnberg 80 Minuten lang klar beherrscht“, hat Sebastian Schindzielorz, der neue Sportvorstand, nach dem 0:0 gegen die Franken gesagt. Aber im Fußball ist es wie im Glücksspiel: neues Spiel, neues Glück. Oder eben auch nicht.

Nein, Erfolg muss man sich jedes Mal aufs Neue und oft mühsam erarbeiten. Im Moment, zehn Tage vor dem Saisonende und mit dem Rücken zur Wand stehend, geht nichts mehr einfach von der Hand. Auch die ganz großen Pläne, die taktischen Feinheiten, sind in der Kürze der Zeit kaum noch zu realisieren. Oder, wie Stefano Celozzi gesagt hat: „Wir können nicht mehr viel einstudieren. Es geht jetzt darum, das Optimale herauszuholen.“

Genau damit hatte die Bochumer Mannschaft ja bislang so ihre Müh’ und Not. Es fehlen halt die Tore, um von Optimum sprechen zu dürfen. Dem Gegner vom kommenden Montag geht es allerdings derzeit ähnlich. Nur einen Treffer in den vergangenen drei Spielen hat der FC Ingolstadt erzielt und damit den von vielen erwarteten Generalangriff auf die ersten beiden Plätze praktisch selbst abgebrochen. Was sicher nicht nur, aber auch an Stefan Kutschke liegt. Der Mittelstürmer, im zurückliegenden Sommer aus Dresden nach Ingolstadt gekommen, hat bislang in dieser Spielzeit erst fünf Tore erzielt, drei davon per Elfmeter. Damit rangiert er noch hinter Lukas Hinterseer, dem ehemaligen Ingolstädter in Diensten des VfL Bochum, der immerhin sechsmal getroffen hat.

Kutschke hat allerdings für die letzten Ingolstädter Misserfolge andere Ursachen ausgemacht. „Wir werden von außen immer stark geredet, aber es gehört in der 2. Liga mehr dazu als nur richtig gute Fußballer“, sagte der Stürmer unverblümt. Heißt: Mit Ballartistik allein kommt keine Mannschaft weiter. Eine Erkenntnis, die einigen Bochumer Spielern offenbar aber auch erst in den letzten Wochen gekommen ist.

Von einer Begegnung „auf Augenhöhe“ hatte VfL-Trainer Robin Dutt vor der Partie gegen den Spitzenreiter Nürnberg gesprochen. Eine Partie auf Augenhöhe müsste auch das Duell in Ingolstadt werden. Beide Seiten verfügen schließlich über genügend Erfahrung, Bundesliga inklusive. Auf weit über 500 Erstligaeinsätze brachte es die Bochumer Startelf am vergangenen Sonntag. Bleibt Dutt bei seinem Konzept der personellen Kontinuität, dann dürften alle im VfL-Team wissen, was am Montag zu tun ist.