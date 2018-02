Landesligist FC Kray treibt die Kaderplanung für die kommende Saison voran. Die Essener haben einen weiteren Leistungsträger gebunden.

Nachdem die Verträge von Ilias Elouriachi, Marius Delker und Kapitän Niklas Rieker verlängert wurden, hat nun auch Yassine Bouchama seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier gesetzt. Der 20-jährige Offensivspieler hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. "Für mich war klar, dass ich hier beim FC Kray bleiben wollte. Ich bin hier einfach rundum glücklich und fühle mich sehr wohl. Hinzu kommt, das wir hier eine tolle Mannschaft haben, in der sich alle gut verstehen und in der jeder für den anderen und für den Erfolg alles gibt", betont das Krayer Eigengewächs.

Bouchama hat in seiner jungen Laufbahn bereits 20 Einsätze in der Oberliga Niederrhein gesammelt. In der laufenden Landesliga-Saison gelangen ihm sechs Tore in 18 Spielen für den Klub aus dem Essener Osten.