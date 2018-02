Die Lücken im Stadion waren unübersehbar: Viele Plätze im Dortmunder Stadion blieben leer, als Borussia Dortmund den FC Augsburg empfing.

Über zehntausend Anhänger beider Klubs hatten also ihre Ankündigung wahrgemacht, mit einem Boykott der Partie auf die Ansetzung des Spiels am Montagabend zu reagieren – die genaue Zahl war bei Anpfiff noch nicht bekannt. Der Montagstermin ist bei den Fans verhasst, sie sehen ihn als Symbol der zunehmenden Kommerzialisierung der Bundesliga – und fürchten, dass ihre Interessen dabei unter die Räder geraten.

Vor allem in den Blöcken zwölf und dreizehn der Südtribüne, wo sonst die Dortmunder Ultras stehen, wäre ausreichend Platz gewesen, den Mannschaftsbus zu parken. Entsprechend war es ungewöhnlich leise im Dortmunder Stadion, das sonst zu den lautesten der Liga gehört.

Ihre Meinung transportierten die Anhänger dennoch: „Für fangerechte Anstoßzeiten! Nein zu Montagsspielen!“, stand auf einem großen Transparent vor der ungewöhnlich leeren Südtribüne, „Egal ob 1. Oder 2. Liga – Montagsspiele abschaffen!“, hieß es auf der Westtribüne. Schon zuvor war es an den Einlasstoren und in den U-Bahnen zum Stadion so entspannt wie lange nicht bei einem BVB-Heimspiel zugegangen.

Stadionsprecher Nobby Dickel mühte sich, wenigstens jene, die gekommen waren, auf die Partie einzuschwören: „Ihr kennt unsere Position, wir sind gegen eine weitere Zersplitterung des Spieltags!“, rief er den Anhängern zu. Der BVB werde das Thema bei der nächsten Ausschreibung der TV-Rechte vorbringen. Denn: „Die Einheit mit den Fans ist uns wichtig.“ Eine Hintertür aber ließen sich Dickel und der Klub offen: „Wir sind nur für Montagsspiele, wenn es sportliche Gründe gibt“, erklärte der Stadionsprecher. Augsburg habe sich eine ganze Woche auf die Partie vorbereiten können, der BVB sei erst am Freitag vom Europa-League-Einsatz bei Atalanta Bergamo zurückgekehrt. „Meine Bitte an alle, die da sind: Gebt richtig Gas“, forderte Dickel zum Abschluss.

Zuvor hatte sich schon Dickels Chef, BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, bei Eurosport zu dem Thema geäußert – und eingeräumt, von der Wucht des Fanwiderstands überrascht zu sein: „Ich hätte nicht erwartet, dass diese Montagsspiele so einschlagen“, sagte er. „Ganz ehrlich, diese große Ablehnung habe ich nicht erwartet.“