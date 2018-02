Ungewohnter Termin, gewohnte Aufstellung: Peter Stöger, Trainer von Borussia Dortmund, setzt im Heimspiel gegen den FC Augsburg am Montagabend auf das erwartete Personal.

Einzige kleine Überraschung: Ömer Toprak, der schon am vergangenen Donnerstag in der Europa League bei Atalanta Bergamo zusammen mit Sokratis die Innenverteidigung bildete, erhält erneut die Nominierung für die Startelf. Leidtragender ist der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji, der auf der Bank Platz nehmen muss. Insgesamt drei Veränderungen im Vergleich zum letzten Spiel gibt es aber doch.

So rückt der genesene Kapitän Marcel Schmelzer auf seine angestammte Linksverteidigerposition, auf der zuletzt Jeremy Toljan einen bisweilen indisponierten Eindruck hinterließ. In der Mittelfeldzentrale rückt Gonzalo Castro für den in Italien ebenfalls unterdurchschnittlichen Mahmoud Dahoud in die erste Elf. Und Nationalspieler Marco Reus kehrt nach seiner Pause zur körperlichen Schonung in die Startformation zurück. Mit seiner Einwechslung schaffte es der BVB, in der engen Europapokalpartie die Wende einzuleiten. Mit ihm in der Startelf gewann Dortmund in diesem Jahr jedes Spiel, drei an der Zahl. Sollte dies gegen die Überraschungsmannschaft aus Süddeutschland erneut gelingen, dann brächte Schwarz-Gelb schon ein beträchtliches Polster zwischen sich und dem ersten Tabellenrang, der nicht in die Champions League führt, fünf an der Zahl.

Begleitet wird die Partie von dem Boykott vieler Dortmunder Fans, vor allem jener auf der Südtribüne. Sie bleiben dem Spiel fern, weil sie gegen die Zerstückelung der Spieltage protestieren und für fangerechtere Anstoßzeiten. Der Boykottaufruf scheint durchaus Erfolg gehabt zu haben. Eine bzw. anderthalb Stunden vor dem Anpfiff erwies sich das Stadionumfeld ungewohnt leer. Auch auf der Südtribüne fanden sich nur langsam Fans ein. "Als demokratischer Verein respektieren wir diesen Protest selbstverständlich", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Vorwort des Stadionmagazins: "Es gibt Verträge, die uns bis 2021 an die gegenwärtigen Anstoßzeiten binden. Borussia Dortmund wird das Thema vor der nächsten Rechteperiode allerdings auf die Liga-Agenda hieven und sich deutlich gegen eine weitere Zersplitterung der Spieltage positionieren."