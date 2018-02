Die U 23 des FC Schalke 04 verabschiedet sich von ihrem Ziel. Nach der bislang sehr enttäuschenden Saison vom Aufstieg zu sprechen, hält Trainer Onur Cinel für vermessen

Als die Sonne schien im vergangenen August und die Schalker U23 zum Oberliga-Auftakt im Derby beim SC Hassel mit 4:0 siegte, saß Trainer Onur Cinel nach dem Spiel im Jugendraum des Sportclubs und stellte während der Pressekonferenz fest: „Das war am Ende schlampig. Eine Topmannschaft macht das fünfte, sechste und auch das siebte Tor.“

Ein halbes Jahr später ist der SC Hassel kein Oberligist mehr, der Verein hat seine Mannschaft im November des vergangenen Jahres zurückgezogen. Und die U23 des FC Schalke 04 steht auf Tabellenplatz zehn. Nach dem Auftaktsieg in Hassel folgten in 14 Spielen nur vier weitere Siege. Fünf Spiele endeten unentschieden, fünf Spiele verlor Schalke.

Oberliga-Beobachter reiben sich Sonntag für Sonntag verwundert die Augen, wenn sie auf die Ergebnisse blicken. Die Schalker Mannschaft, die ausschließlich aus Spielern besteht, die ihrem Beruf nachgehen, wenn sie vor den Ball treten, hinkt den Topmannschaften der Liga weit hinterher.



„Darüber sind wir alle sehr enttäuscht“, sagt Onur Cinel, der nach am Tag nach der 0:1-Niederlage am Sonntag im Heimspiel gegen die Hammer SpVg, die zweite Niederlage in Folge, klarstellt: „Wir nehmen den Druck komplett raus. Der Aufstieg steht aufgrund unserer Ergebnisse und der Leistungen nicht mehr im Vordergrund.“ Cinel ergänzt: „Wir müssen gar nichts – außer hart arbeiten und alles geben.“

Zehn Punkte trennen die Königsblauen derzeit von Tabellenplatz zwei, auf dem der 1. FC Kaan-Marienborn steht. Elf Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter ASC 09 Dortmund. Vor allem in der Offensive ist ordentlich Sand im Getriebe. Mit 20 Toren stellt die Schalker U23 den viertschwächsten Angriff der Liga.

„Die Offensive ist sicherlich einer der Gründe, warum es nicht so läuft, wie wir es uns wünschen“, sagt der 32-Jährige und erklärt: „Auch die Spielanalyse gegen Hamm hat ergeben, dass wir zwar wieder mehr hochkarätige Torchancen als der Gegner hatten, aber nicht so viele Chanen, wie wir uns herausspielen hätten können.“

Gegen Hamm vergab Shkemb Miftari, der in der Winterpause aus Baden-Württemberg ins Ruhrgebiet kam, gleich zweimal aus bester Position. Muhamed Alawie, der im Sommer als Torschützenkönigs aus der Regionalliga Süd nach Schalke kam, erzielte in dieser Saison erst vier Tore. Bester Schalker Torschütze ist Arnold Budimbu, der von Rot-Weiß Oberhausen kam, mit fünf Toren. Schalke fehlt also offenbar ein Knipser. Ein Stürmer, für das fünfte, sechste oder siebte Tor beim Auftakt in Hassel.

Durchschnittsalter von 21,9 Jahren



Onur Cinel sagt, dass er noch keinen Gedanken daran verschwendet habe, seinen Platz auf der Trainerbank zu räumen. Aufgeben kommt nicht infrage. „Dafür bin ich kein Typ. Wir, das gesamte Trainerteam und die Mannschaft, hauen jeden Tag im Training alles raus“, sagt er.

Der A-Lizenz-Inhaber, der vor seiner Beförderung zum U23-Cheftrainer vor fast einem Jahr Co-Trainer in der U19 bei Norbert Elgert war, erklärt außerdem, dass viele junge Spieler im Kader stehen, die die Gegebenheiten im raueren Seniorenfußball erst einmal kennenlernen müssen. Das Durchschnittsalter der Spieler, die am Sonntag gegen die Hammer SpVg in der Startelf standen, betrug 21,9 Jahre. Zum Vergleich: Die Spieler des Gegners waren im Durchschnitt 25 Jahre alt. Als Ausrede für die bislang enttäuschende Saison will der Coach diesen Hinweis aber nicht verstehen. Im Gegenteil: „Jeder Spieler, der bei uns auf Schalke spielt, hat höhere Ziele. Da zu sein, wenn es drauf ankommt, ist auch ein Faktor, um seine Ziele zu erreichen.“