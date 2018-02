Sieben Spiele in Folge verlor die U19 von Arminia Klosterhardt nun in der U19-Bundesliga West am Stück. Für den Klassenerhalt muss dringend ein Sieg her.

Der Trend spricht deutlich gegen den Liga-Neuling. Sieben Niederlagen in Folge sind dazu alles andere als aufbauend. Arminia Klosterhardt hat bei noch acht zu spielenden Begegnungen nach jetzigem Stand sieben Punkte aufzuholen. Zwar haben sie bisher ein Spiel weniger ausgetragen als Konkurrent Borussia Mönchengladbach, dennoch hilft es nicht, dass die Fohlen gerade an diesem Spieltag gegen das Top-Team von Borussia Dortmund gewinnen konnten. Dass es eng wird, wissen neben den Zuschauern am Spielfeldrand wohl auch Spieler und Trainer. Dennoch wirkt Trainer Robin Krüger im Umgang mit der druckvollen Situation sehr entspannt, ohne dabei die nötige Zielstrebigkeit vermissen zu lassen. Krüger bedient sich gewohnter Floskeln Doch wie geht der Blick nach einer Pleiten-Serie wie dieser weiter? Krüger appelliert an die von Trainern so geliebte Floskel, man wolle von Spiel zu Spiel denken. Seine Mannschaft tue gut daran, nicht gleich das Ganze vor Augen zu haben. In der Vergangenheit habe die Mannschaft den nötigen Einsatz und die mannschaftliche Geschlossenheit stellenweise vermissen lassen. Im jüngsten Spiel gegen den SC Paderborn seien diese Tugenden aber in den Geist der Mannschaft zurückgekehrt und daran wollen die Oberhausener anknüpfen. „Unser Ziel muss jetzt sein, dies nun auch nächste Woche wieder auf den Platz zu bringen, um dann idealerweise zu punkten.“ Das große Ziel einer jeden Mannschaft die im Abstiegskampf steckt, ist der Klassenerhalt. Dieser aber sei für Krüger nicht der Maßstab: „Ich weiß, dass wenn wir den nötigen Einsatz und die entsprechende Leistung auf den Platz bringen,wir immer ein Kandidat sind, um zu punkten und das werden wir sicherlich auch noch einige Male schaffen. Mir ist natürlich auch klar, dass die Tabellensituation für uns nicht wahnsinnig gut aussieht, aber eben deswegen ist es essenziell wichtig für uns, von Spiel zu Spiel denken.“ Wenn wir keine Punkte holen, werden andere auf jeden Fall mehr haben. Robin Krüger, U19-Trainer Arminia Klosterhardt Der 28-Jährige weiß um den schlechten Ruf dieser Phrase, erklärte aber auch seinen persönlichen Hintergrund, diese Mentalität seiner Mannschaft zu vermitteln: „Der Hintergrund dieser sicherlich ausgelatschten Phrase ist der, dass wir auf andere Ergebnisse keinerlei Einfluss haben und unabhängig davon selber punkten müssen. Solange das nicht passiert, brauchen wir uns nicht mit anderen Ergebnissen befassen. Wenn wir keine Punkte holen, werden andere auf jeden Fall mehr haben.“

