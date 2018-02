Ein medizinischer Notfall ereignete sich während des Bundesliga-Spiels zwischen Bayer 04 Leverkusen und Schalke 04.

Zwei Schalker Anhänger waren im Fanblock gestolpert, einer von ihnen erlitt eine schwere Kopfwunde.

Viele Zuschauer wunderten sich, warum die Fan-Gruppen beider Lager in der ersten Halbzeit die Unterstützung einstellten. Schalke klärte in der Halbzeitpause auf Anfrage dieser Redaktion auf: Zwei Fans sind auf der Treppe ohne Fremdeinwirkung gestolpert, einer erlitt eine schwere Kopfwunde. Dies teilte Mediendirektor Thomas Spiegel mit. In der Halbzeitpause wurde der Anhänger ins Krankenhaus gebracht. Danach nahmen die Fans auch die Unterstützung ihrer Mannschaften wieder auf - vorher schwiegen sie aus Respekt vor dem Verletzen.

Die Polizei hat dieser Redaktion bestätigt, dass ein Schalker leicht, der andere schwer verletzt wurde. Eine Gewalttat gab es nicht.