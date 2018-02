Der 1. FC Kleve ist auf dem Weg in die Oberliga kaum aufzuhalten. Gegen Niederwenigern gab es beim 2:0 (0:0) in der Landesliga 2 Niederrhein den achten Sieg in Serie.

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Kleve hatte mit 4:0 gewonnen. Jetzt gab es auch den Dreier im Rückspiel. Während bei Niederwenigern diesmal Schräer, Lümmer und Herzog für Beyer, Lümmer und Gotzeina begannen, stand beim FCK Saidov statt Haal in der Startelf. Die erste Halbzeit endete torlos. In Durchgang zwei erzielte Levon Kurikciyan das 1:0 für den Spitzenreiter (57.). Bereits der 13. Treffer für den Klever Topstürmer. Jan-Luca Geurtz, in der 56. Minute eingewechselt, stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit seinem dritten Saisontreffer den Endstand her (90.). Ab der 67. MInute musste Niederwenigern in Unterzahl auskommen, da Steffen Herzog Gelb-Rot sah und vorzeitig vom Platz musste. Trotz der Niederlage behält Niederwenigern den sechsten Tabellenplatz. Kleve grüßt weiter von der Spitze. Nach dem achten Sieg in Serie haben die Schwanenstädter bereits vier Punkte Vorsprung auf den FSV Duisburg, der sein Auswärtsspiel bei Sterkrade-Nord überraschend mit 1:2 verlor. Mit nur 13 Gegentoren hat der 1. FC Kleve die beste Defensive der Landesliga Niederrhein 2. Insgesamt hat der 1. FC Kleve nun schon 14 Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Und neben den sportlichen Erfolgen hat Kleve auch personelle Neuigkeiten zu verkünden. In den letzten Wochen haben mit Fabio Forster, Tim Haal, Pascal Hühner, Nedzad Dragovic, Mike Terfloth, Andre Barth und Simon Berrese sieben Spieler ihre Verträge verlängert. Als Nächstes steht für Niederwenigern eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15 Uhr) geht es gegen den VfL Rhede. Kleve empfängt parallel die Spvgg. Sterkrade-Nord.

Zur Startseite