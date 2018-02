Es war die Szene des Wochenendes. Das Gegentor des MSV Duisburg zum1:1, bei dem Duisburgs Torwart Mark Flekken Berühmtheit erlangte.

Am Ende konnte er selber drüber lachen, denn der MSV gewann das Spiel mit 2:1 und setzte das nächste Ausrufezeichen in der bisher so starken Saison des Aufsteigers.

Selbst die Kollegen ließen es sich nicht nehmen, Flekken nach seinem Patzer aufs Korn zu nehmen. In seinem Kabinenspind hingen am Tag nach der Partie zahlreiche Trinkflaschen, teils mit Kleber befestigt.

Kurzer Rückblick: Mit dem Rücken zum Spielfeld sah der das drohende Unheil nicht kommen, sondern genehmigte sich in aller Ruhe einen Schluck aus der Pulle. Der 24-Jährige dürfte mit seiner unfreiwilligen Aktion beim Gegentreffer (18.) fester Bestandteil vieler Jahresrückblicke 2018 werden. Nach dem Spiel betonte der Torwart: "Es war eine totale Schrecksekunde. Ich habe den Torjingle gehört und dachte, wir führen 2:0. Daraufhin habe ich mich umgedreht und wollte einfach was trinken, als plötzlich der Ball bei mir ins Tor geht. Da war die Musik noch nicht einmal aus."

Die Slapstick-Einlage war der Renner im Netz - weit über die Landesgrenzen hinaus amüsierten sich die Fußballfans über den Schlussmann der Zebras. Hier eine Übersicht der besten Reaktionen.