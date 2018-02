Der 19. Spieltag der Junioren-Bundesliga hat am Samstag begonnen. Zwei Spieler trafen dabei gleich dreifach.

Rot-Weiß Oberhausen bestätigte bei der Kölner Fortuna seine tolle Saison. Die Mannschaft von Dimitrios Pappas siegte beim Schlusslicht mit 3:1. Der Lohn: 28 Punkte nach 18 Partien. Eine tolle Bilanz für die U19 des Regionalligisten. In Köln musste RWO nach 25 Minuten das 0:1 durch Hassine Refai verdauen. Und gelang erst ganz spät. In den letzten fünf Minuten startete Jannis Herbstsommer seine Show. In der 85. Minuten traf er zum Ausgleich, in der 88. Minute legte er das 2:1 für die Kleeblätter nach, in der zweiten Minute der Nachspielzeit macht er mit dem 3:1 für RW Oberhausen alles klar. Eine stolze Bilanz für einen Spieler, der erst in der 71. Minute eingewechselt wurde. Während RWO zumindest bis Sonntag auf Platz sechs vorrücken konnte, sind die Fortunen wohl nicht mehr zu retten. Zwölf Zähler beträgt der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze, nach 17 Partien gab es erst einen Erfolg.

Im zweiten Spiel am Samstag besiegte der 1. FC Köln Arminia Bielefeld locker mit 5:0. Der Auswärtssieg der Kölner war nie gefährdet. Auch hier gab es einen Spieler, der drei Mal treffen konnte. Nach der Führung von Tomas Ostrak war es Kaan Caliskaner, der von den Bielefeldern nicht zu stoppen war. Zudem war Nikolas Nartey erfolgreich. Das dänische Supertalent sammelt derzeit Praxis bei der U19, nachdem er zuletzt von einigen Verletzungen zurückgeworfen wurde und er im Profikader den Durchbruch noch nicht geschafft hat. Nartey kam im Januar 2017 für rund 400.000 Euro Ablöse aus der U19 vom FC Kopenhagen nach Köln. Ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Bisher hatte er das Pech, dass er noch nicht lange am Stück gesund bleiben konnte.

Die Kölner behaupten mit dem Sieg Platz vier in der Tabelle. Bielefeld bleibt auf dem ersten Abstiegsrang, derzeit einen Punkt hinter Borussia Mönchengladbach. Die Gladbacher spielen am Sonntag noch gegen den BVB.