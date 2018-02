Der Nationalspieler soll am Montag Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg zum Sieg führen. Gegen Atalanta Bergamo kam mit ihm mehr Schwung.

Dem Siegeszug der deutschen Eishockeyspieler bei Olympia widmete auch Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen Aufmerksamkeit. Der Fußball-Bundesligist beglückwünschte die Kollegen mit Worten, zu denen Bilder in Umlauf gebracht wurden. Bilder von Marco Reus im Eishockey-Trikot. Und es ist durchaus vorstellbar, dass man diesem Marco Reus getrost auch ein paar Schlittschuhe an die filigranen Füße schnüren könnte und er würde trotzdem der beste Mann beim BVB bleiben. Das ist der Eindruck, den die Menschen in Dortmund vor dem nächsten Spiel gegen den FC Augsburg am Montag (20.30 Uhr) mittlerweile haben.

Die frischesten Indizien für die - zugegeben - etwas sehr steile These ließen sich am Donnerstag zusammentragen, als die Borussia mit einer enttäuschenden Leistung einem mehr als enttäuschenden Ausscheiden in der Europa League bei Atalanta Bergamo entgegensteuerte. Vermutlich war das ja alles überhaupt nur passiert, weil Reus nicht von Anfang an mitgespielt hatte.

Aber nachdem der Nationalspieler mit einer der schlimmsten Fußballerverletzungen (Kreuzbandteilriss) acht Monate lang ausgefallen war, er zurück kam und sogleich der beste Mann auf dem Platz war, er seine zuvor in diesem Jahr noch sieglose Mannschaft zu drei Siegen in Serie verhalf, verspürte Reus einen Anflug von Müdigkeit in den Beinen. Gefährliche Müdigkeit, denn sie könnte dazu führen, dass ihn die Füße nicht mehr so leicht über die gegnerischen Versuche, ihm den Ball abspenstig zu machen, hinwegtragen. Üble Verletzungen, kosteten ihn wunderschöne Momente seiner Karriere.

Götze schwärmt über seinen Kollegen

Reus also hatte für eine Pause von Reus plädiert und bekam diese auch gewährt von Trainer Peter Stöger, der aber dann in Italien mit ansehen musste, wie bei seinem Ohne-Reus-Team verheerend wenig zusammenlief. Bis, ja, bis er dann eben doch Reus einwechselte. In den 31 Minuten seiner Anwesenheit war das Dortmunder Spiel noch längst nicht großartig. Aber doch eine Klasse besser, zielstrebiger, kreativer. Sogar die Kollegen verneigten sich später.

„Marco ist unser wohl wichtigster Spieler, weil er die Qualität besitzt, dem Mitspieler zu helfen“, lobt Marcel Schmelzer. „Er macht allein schon mit seinen sensationellen Laufwegen Räume frei, damit ein anderer den Ball bekommen kann. Deswegen wird jeder Spieler um ihn herum besser, wenn er spielt.“

Und auch Mario Götze adelte den Kumpel. „Er ist ein riesiger Teil der Mannschaft, man sieht das, sobald er wieder da ist“, sagte der Mittelfeldspieler über seinen Nebenmann: „Für mein Spiel und den Erfolg von Borussia Dortmund ist er enorm wichtig. Ich genieße jede Minute mit ihm auf dem Platz.“ Der gute Lauf des BVB soll auch nach dem Spiel gegen Augsburg noch Bestand haben. Das könnte sogar klappen. Aber vermutlich nur, wenn Marco Reus auch spielt. Bestenfalls dann doch vielleicht Schlittschuhe.