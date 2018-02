Borussia Mönchengladbach kam nach vier Niederlagen durch ein 1:0 (0:0) bei Hannover 96 wieder zu einem Erfolgserlebnis. Hertha BSC hat dem FC Bayern München ein 0:0 abgetrotzt.

Borussia Mönchengladbach hat seine Krise in Hannover beendet. Nach vier Niederlagen am Stück gewannen die Gladbacher am Samstag beim niedersächsischen Fußball-Bundesligisten mit 1:0 (0:0) durch den erlösenden Treffer von Christoph Kramer in der 72. Minute. Die Borussen zogen in der Tabelle an den Gastgebern vorbei in die obere Hälfte und liegen dank des Sieges zwei Punkte vor dem Aufsteiger.

Jupp Heynckes hatte beim kleinen Jubiläum nichts zu feiern. Im 25. Pflichtspiel seit seiner Rückkehr auf die Münchner Trainerbank im Oktober letzten Jahres musste sich der FC Bayern mit einem 0:0 gegen Hertha BSC begnügen. Damit endete eine starke Heynckes-Serie, denn zuletzt hatte der 72-Jährige 14 Pflichtspielsiege nacheinander bejubelt. Glücklos agierte Robert Lewandowski in seinem 250. Spiel in der Fußball-Bundesliga. Egal, ob es der Pole mit links, rechts oder dem Kopf versuchte - ein Treffer wollte nicht glücken.

Stuttgart siegt unter Korkut weiter

Der VfB Stuttgart hat einen weiteren Schritt zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Aufsteiger gewann am Samstag in einem schwachen Spiel gegen den Europapokal-Anwärter Eintracht Frankfurt verdient mit 1:0 (1:0) und bleibt mit seinem neuen Trainer Tayfun Korkut ungeschlagen. Aus vier Spielen unter dem 43-Jährigen holten die Schwaben zehn Punkte und können im Abstiegskampf etwas durchatmen.

Nils Petersen hat dem SC Freiburg mit seinem zwölften Saisontor einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gesichert. Der Kapitän traf am Samstag im Baden-Derby bei 1899 Hoffenheim per Foulelfmeter in der 66. Minute zum 1:1 (0:0), nachdem Andrej Kramaric (57.) die Hausherren mit einem direkten Freistoß in Führung gebracht hatte. Für die TSG war das Remis vor 30 150 Zuschauern ein weiterer Rückschlag im Rennen um die internationalen Startplätze.