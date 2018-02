Mit einem 1:1 (0:1) bei Atalanta Bergamo zitterte sich Borussia Dortmund in die nächste Runde der Europa League. Das Achtelfinale der Europa League wird am Freitag (13 Uhr / Sky live) in Nyon ausgelost.

Die Hinspiele der nächsten Runde finden am 8. März, die Rückspiele eine Woche später statt. Das Achtelfinale ist die erste Runde, in der Mannschaften aus dem gleichen Land aufeinandertreffen können. Heißt: Der BVB kann auch auf den Liga-Konkurrenten RB Leipzig treffen. Die möglichen BVB-Gegner im Überblick:

Atletico Madrid

Athletic Bilbao

Lazio Rom

AC Mailand

Olympique Marseille

Olympique Lyon FC Arsenal

Zenit St. Petersburg

ZSKA Moskau

Lokomotive Moskau

Dynamo Kiew

Viktoria Pilsen

Sporting Lissabon

FC Salzburg

RB Leipzig

Zur Startseite