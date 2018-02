Vor vier Wochen hat sich VfL-Stürmer Evangelos Pavlidis der U23 des BVB angeschlossen, gegen Wattenscheid 09 kann er gleich sein erstes Tor bejubeln - und schindet durch die Leistung Eindruck bei seinem Trainer.

55 Minuten hatte es gedauert, ehe die Bochumer Leihgabe das erste Pflichtspieltor im Trikot des BVB erzielen konnte. Mit dem zwischenzeitlichen 3:0 aus Dortmunder Sicht beseitigte der beidfüßige Mittelstürmer die letzten Zweifel an einen Sieg der Borussia. Am Ende hieß es 4:2 und die Schwarz-Gelben konnten den bereits sechsten Auswärtserfolg im zehnten Spiel in der Fremde für sich verbuchen - auch dank Pavlidis.

Auch dank Pavlidis, der in der abgelaufenen Hinserie nicht ein einziges Pflichtspiel für den VfL Bochum bestreiten durfte. Mit der Leihe zu der U23 des BVB soll der 19-Jährige Spielpraxis sammeln und nach langanhaltenden Rückenproblemen zurück zu alter Stärke finden. Was ihm aufgrund seiner beim VfL verwehrt gebliebenen Spielzeit aktuell fehlt, sind die Wettkampferfahrung und der damit einhergehende Rhythmus.

BVB-Trainer Jan Siewert möchte Pavlidis deshalb nach und nach vermehrt einsetzen, um ihn nachhaltig auf ein höheres Niveau zu bringen. Mit dem Spiel gegen den Reviernachbarn aus Wattenscheid hat Siewert dem Griechen gleich zu Beginn vollstes Vertrauen geschenkt - der es mit seinem Treffer und lauffreudiger Arbeit eindrucksvoll zurückgezahlt hat. Im exklusiven Gespräch mit dieser Redaktion zeigte sich Siewert ob der Leistung seines Schützlings begeistert: "Ich freue mich richtig für ihn, weil er sich reingearbeitet hat. Der Einsatz gibt ihm Recht, mit dem Tor hat er seine tolle Leistung gekrönt."

Laut Siewert müsse man Pavlidis nun jedoch auch die nötige Zeit geben, um durch eine steigende Belastung irgendwann wieder das Maximum rausholen zu können. "Genauso wie meine Mannschaft hatte er keinen Rhythmus. Ich habe versucht, ihn über die Testspiele ranzubringen. Für mich war klar: Pavlidis ist ein Spieler, der Spiele braucht - der allerdings auch nicht zu viel haben darf, weil er immer mal wieder eine Pause braucht, um sich wieder an den Rhythmus zu gewöhnen", wollte Siewert die Erwartungen nicht sofort zu hoch schrauben.

Eines kann er jedoch bereits jetzt versichern: "Wir werden viele Englische Wochen haben, klar wird er seine Spielzeiten bekommen. Er kommt wieder und dann hat er seine Kraft; genau das brauchen wir." Mit dieser Kraft könnten noch einige Pavlidis-Tore folgen - im Sommer dann womöglich wieder für den VfL Bochum.