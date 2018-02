Der BVB und sein Star gehen auf Nummer sicher: Marco Reus steht deswegen nicht in der Startformation für das Zwischenrunden-Rückspiel in der Europa League beim italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo.

In Italien gilt es einen 3:2-Sieg aus dem Hinspiel zu verteidigen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Reus hatte nach achtmonatiger Verletzungspause wegen eines Kreuzbandteilrisses zuletzt drei Spiele innerhalb von acht Tagen bestritten.

Beim 1:0-Sieg in Mönchengladbach hatte er sogar den Siegtreffer erzielt, später aber eingeräumt, dass die Belastungen "schon hart" gewesen seien. Trainer Peter Stöger steht mit seinem Offensivkönner stets in engem Kontakt, um abzustimmen, wann er sich gut genug für einen Einsatz fühlt. "Wenn er topfit und gut drauf ist, dann ist er für fast jede Mannschaft unverzichtbar", hatte Stöger noch einen Tag vor der Partie gesagt. Nun muss er aber zunächst auf die Impulse des Nationalspielers verzichten. Für Reus rückt der zuletzt pausierende Christian Pulisic in die Startelf und bildet zusammen mit Mario Götze, André Schürrle und Stürmer Michy Batshuayi ein Angriffs-Quartett.

Ebenfalls auf der Bank sitzt zunächst Marcel Schmelzer. Der Kapitän hatte sich zu Beginn des Jahres eine Wadenverletzung zugezogen, die einen Einsatz bislang verhinderte. Sein Vertreter Jeremy Toljan überzeugte in der Abwesenheit des Kapitäns zumindest defensiv nur selten, aber ein Startelfeinsatz gegen Bergamo erschien Trainer Stöger offenbar als zu früh. Toljan verteidigt somit an der Seite von Ömer Toprak, Sokratis und Lukasz Piszczek.

Den gelbgesperrten Mittelfeldstrategen Julian Weigl ersetzt Nuri Sahin. An seiner Seite taucht etwas überraschend Mahmud Dahoud auf. Der Sommer-Neuzugang aus Gladbach konnte bislang beim BVB kaum überzeugen. Auf die Bank muss deswegen Gonzalo Castro, der zuletzt ebenfalls keinen formstarken Eindruck hinterließ.

Ein Sieg oder ein Unentschieden reichen dem BVB, um ins Achtelfinale einzuziehen. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr in Nyon statt.