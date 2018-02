Eine Viruserkrankung setzt den Innenverteidiger des Zweitligisten weiterhin außer Gefecht.

Dustin Bomheuer, der schon das letzte Spiel des MSV Duisburg in Nürnberg aufgrund einer Grippeerkrankung verpasste, fällt auch für das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Samstag (13 Uhr) aus. „Seine Blutwerte haben sich verbessert. Aber das Spiel kommt für ihn noch zu früh“, sagte MSV-Trainer Ilia Gruev am Donnerstag.

Auch Mittelfeldspieler Cauly Oliveira Souza, der in den letzten Wochen mit einer Viruserkrankung außer Gefecht war, ist naturgemäß noch kein Thema für Samstag. Aber die Ärzte haben dem Brasilianer zumindest grünes Licht gegeben, das Training wieder aufzunehmen.