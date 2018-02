Das Team von Holger Flossbach hat sich auf die Tabellenspitze der Westfalenliga 2 gespielt. Der Aufstieg ist jedoch kein Selbstläufer. Gegen Viktoria Resse muss der "Endspielmodus" her.

Die Laune bei Trainer Holger Flossbach war nach dem Sieg beim FC Iserlohn 46/49 gut. Seine Elf führt die Westfalenliga 2 an. Vor dem Heimspiel gegen Viktoria Resse (Sonntag, 25 Februar, 15.15 Uhr), hat der DSC Wanne-Eickel zwei Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Concordia Wiemelhausen. Die Verfolger sitzen dem Flossbach-Team also im Nacken. Gegen das Schlusslicht aus Gelsenkirchen-Resse fordert Flossbach von seinem Team, wieder in den "Endspielmodus" zu schalten.

DSC Wanne-Eickel muss sich gegen sehr starke Konkurrenz behaupten

Angesprochen auf die sehr gute Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg, warnt Flossbach vor der Stärke der Konkurrenz. "Wer in diesem Jahr aufsteigen will, hat ein sehr hartes Stück Arbeit vor sich", schildert er die Situation an der Tabellenspitze. Wiemelhausen, Holzwickede und Erkenschwick seien Teams, die in der nächsten Saison eine Liga höher spielen könnten. "Deshalb müssen wir jedes Spiel mit allergrößter Vorsicht angehen", gibt er die Marschroute vor. Die Spielweise seiner Truppe will er aber nicht ändern.

Viktoria Resse als Angstgegner

Es gilt, "sich aus einer kompakten Abwehr heraus Chancen zu erspielen und keine Fehler im Spielaufbau zu machen", beschreibt Flossbach das Vorgehen seiner Elf. Auch gegen den Letzten der Tabelle gilt, die Konzentration hoch zu halten. Flossbach erinnert an das Hinspiel, das Ende August vergangenen Jahres "nur" 1:1 ausging. "Es gibt Gegner, die liegen einer Mannschaft nicht. Resse ist ein Team, dessen Spielstil nicht zu unserem passt", beschreibt er den kommenden Gegner. Von einfach einzufahrenden drei Punkten will Flossbach deshalb nichts wissen. Erschwerend kommt hinzu, dass der DSC Wanne-Eickel auf mehrere Leistungsträger verzichten muss, "die für unsere Mannschaft einen enormen Qualitätsverlust bedeuten." Eine potenzielle Ausrede ist das aber nicht.